महेश भट्ट ले चुके हैं संन्यास, विक्रम भट्ट ने लगाई मुहर, बोले- ‘सड़क 2’ करने के पीछे था भाई का फर्ज

विक्रम भट्ट अपने 'बॉस' की तारीफ करते हुए कहते हैं, "वह आज भी 24 घंटे काम कर सकते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है। हालांकि अब काम करना उनकी आत्मा की संतुष्टि या रोजी-रोटी के लिए जरूरी नहीं है, वह इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं।" जब विक्रम से पूछा गया कि दोनों ने हमेशा हॉरर और थ्रिलर फिल्में ही क्यों बनाईं, कोई कॉमेडी फिल्म क्यों नहीं? तो विक्रम ने हंसते हुए कहा, "बॉस कॉमेडी के लिए बहुत ज्यादा गंभीर इंसान हैं। उन्होंने 'हम हैं राही प्यार के' जैसी बेहतरीन कॉमेडी फिल्म बनाई है, लेकिन उनका असली झुकाव हमेशा डार्क और संजीदा सिनेमा की तरफ ही रहा है।"