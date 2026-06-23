‘एक दो तीन…’, जैसे हजारों गानों से दिलों पर राज करने वाली Alka Yagnik और मलयालम एक्टर Mammootty को मिला पद्म भूषण

कोलकाता में संगीत से जुड़े परिवार में जन्मीं अलका ने कम उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। उन्हें 'तेज़ाब' जैसी फ़िल्मों के गानों से पहचान मिली, जिसमें उनका सुपरहिट गाना 'एक दो तीन' पूरे देश में छा गया था। इतने सालों में उन्होंने कई तरह के यादगार गाने गाए, जिनमें 'खलनायक' का 'चोली के पीछे', 'धड़कन' का 'दिल ने यह कहा है दिल से', 'हम तुम' का टाइटल ट्रैक, 'हम हैं राही प्यार के' का 'घूंघट की आड़ से' और 'कुछ कुछ होता है' का टाइटल सॉन्ग जैसे गाने शामिल हैं।