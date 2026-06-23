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‘एक दो तीन…’, जैसे हजारों गानों से दिलों पर राज करने वाली Alka Yagnik और मलयालम एक्टर Mammootty को मिला पद्म भूषण

Alka Yagnik Padma Awards 2026: आज मंराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली हस्तियों में प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक और साउथ स्टार ममूटी के नामा भी शामिल हैं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Jun 23, 2026

Alka Yagnik and Mammootty Padma Bhushan 2026

अल्का याग्निक और मलयालम एक्टर ममूटी को मिला। (फोटो सोर्स: IMDb)

Alka Yagnik and Mammootty Padma Awards 2026: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मंगलवार को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में होने वाले 'सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी-2' में 2026 के लिए 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली हस्तियों में एंटरटेनमेंट इंडस्टी से जुड़े कई सेलिब्रिटीज को भी सम्मानित किया गया है, जिनमें प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक और मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी शामिल हैं।

मशहूर गायिका अलका याग्निक को भारतीय संगीत में उनके शानदार योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। अपनी सुरीली आवाज़ और अलग-अलग तरह के गाने गाने की काबिलियत के लिए पहचानी जाने वालीं अलका याग्निक ने कई भारतीय भाषाओं में गाने गाए हैं और वे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल प्लेबैक गायिकाओं में से एक हैं।

अलका का सुपरहिट गाना 'एक दो तीन' पूरे देश में छा गया था

कोलकाता में संगीत से जुड़े परिवार में जन्मीं अलका ने कम उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। उन्हें 'तेज़ाब' जैसी फ़िल्मों के गानों से पहचान मिली, जिसमें उनका सुपरहिट गाना 'एक दो तीन' पूरे देश में छा गया था। इतने सालों में उन्होंने कई तरह के यादगार गाने गाए, जिनमें 'खलनायक' का 'चोली के पीछे', 'धड़कन' का 'दिल ने यह कहा है दिल से', 'हम तुम' का टाइटल ट्रैक, 'हम हैं राही प्यार के' का 'घूंघट की आड़ से' और 'कुछ कुछ होता है' का टाइटल सॉन्ग जैसे गाने शामिल हैं।

मशहूर संगीतकारों और गायकों के साथ किया काम

अलका याग्निक के शानदार काम के लिए उन्हें कई सम्मान मिले हैं, जिनमें 'बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर' के लिए कई फिल्मफेयर अवॉर्ड और भारतीय संगीत व फिल्म इंडस्ट्री से मिले कई प्रतिष्ठित सम्मान शामिल हैं। उन्होंने देश के कुछ सबसे मशहूर संगीतकारों और गायकों के साथ काम किया है और कई पीढ़ियों के बॉलीवुड गानों को अपनी आवाज दी है।

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार Mammootty को पद्म भूषण

वहीं, मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता Mammootty को भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित गया है। मम्मूटी ने पांच दशक से ज्यादा लंबे करियर में मम्मूटी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से कई यादगार किरदार निभाए हैं और भारतीय सिनेमा में खास पहचान बनाई है। ये सम्मान मिलने पर अभिनेता ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि ये उनके लंबे और सफल फिल्मी सफर के लिए सबसे बड़ा सम्मान है।

ममूटी ने पांच दशकों से ज़्यादा लंबे करियर में कई भाषाओं की 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। सिनेमा के अलावा, वो कई सामाजिक कार्यों और चैरिटी से जुड़े कामों में मदद करने के लिए भी जाने जाते हैं। जनवरी में, भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक, 'पद्म भूषण' के लिए चुने जाने पर ममूटी ने अपनी खुशी जाहिर की थी।

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Updated on:

23 Jun 2026 07:56 pm

Published on:

23 Jun 2026 07:41 pm

Hindi News / Entertainment / ‘एक दो तीन…’, जैसे हजारों गानों से दिलों पर राज करने वाली Alka Yagnik और मलयालम एक्टर Mammootty को मिला पद्म भूषण

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