मै उन्हें मां सरस्वती… सिंगर कृष्णा बेउरा के बयान को लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री में छिड़ी जंग, खुली कई पुरानी फाइल

बता दें, अलका याग्निक की ये बात सुनकर कृष्णा को गहरा धक्का लगा। उन्होंने बताया, "मैं उन्हें मां सरस्वती समझता था। उस साल मेरे साथ सोनू निगम, कुणाल गांजावाला और नीरज श्रीधर जैसे बड़े दिग्गज नॉमिनेटेड थे। अवॉर्ड मुझे मिला, "ये मेरी गलती नहीं थी। उनकी इस बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ।" कृष्णा ने आगे कहा उन्होंने अपनी स्पीच में बहुत ही शालीनता से जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, "मैं आगे और बेहतर गाने की कोशिश करूंगा ताकि अलका याग्निक जी भी खुश हों।" हालांकि, इस हिस्से को टीवी टेलीकास्ट के दौरान एडिट कर दिया गया था।