बॉलीवुड

मै उन्हें मां सरस्वती… सिंगर कृष्णा बेउरा के बयान को लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री में छिड़ी जंग, खुली कई पुरानी फाइल

Singer Krishna Beura statement about Alka Yagnik: सिंगर कृष्णा बेउरा के हालिया बयान ने म्यूजिक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है, जिससे कई पुरानी फाइलें फिर से नए सिरे से खुलने लगी हैं। उन्होंने अपनी बात में मां सरस्वती के महत्व और संगीत की पवित्रता पर जोर दिए।

मुंबई

Shiwani Mishra

Jan 26, 2026

Singer Krishna Beura statement about Alka Yagnik: 'चक दे इंडिया' का फेमस गाना 'मौला मेरे ले ले मेरी जान' और 'आप की कशिश' जैसे ब्लॉकबस्टर गानों को अपनी आवाज देने वाले फेमस सिंगर कृष्णा बेउरा (Krishna Beura) अपनी जादुई आवाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के एक ऐसे कड़वे अनुभव को शेयर किया है, जिसने सबको दंग कर दिया है। बता दें, कृष्णा ने दिग्गज गायिका अलका याग्निक (Alka Yagnik) के साथ अपनी अनबन और एक पुराने अवॉर्ड शो के दौरान हुई बेइज्जती पर खुलकर बात की है।

सिंगर कृष्णा बेउरा के बयान को लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री में छिड़ी जंग

ये बात साल 2007 के एक अवॉर्ड शो की है, जिस टाइम कृष्णा बेउरा को फिल्म 'चक दे इंडिया' के टाइटल ट्रैक के लिए बेस्ट सिंगर का अवॉर्ड मिलना था। कृष्णा ने बताया कि शो के मैनेजमेंट ने उनसे पूछा था कि इस गाने में उनकी कितनी हिस्सेदारी है, क्योंकि क्रेडिट में सलीम मर्चेंट का नाम भी था। इस पर कृष्णा ने उन्हें समझाया कि शुरुआत की कुछ लाइनें सलीम ने गाई हैं, लेकिन पूरा गाना उन्होंने खुद गाया है।

साथ ही, कृष्णा ने उस पल को याद करते हुए बताया कि स्टेज पर दिग्गज संगीतकार बप्पी लाहिड़ी और अलका याग्निक अवॉर्ड दे रहे थे। कृष्णा ने कहा, "मैंने मंच पर जाकर अलका जी के पैर छुए क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। लता मंगेशकर के बाद अगर कोई उस मुकाम पर है, तो वो अलका याग्निक हैं। मुझे लगा था कि वो मेरी तारीफ करेंगी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने सबके सामने कह दिया 'यार इसको कैसे दे दिया अवॉर्ड?"

अलका याग्निक की सुनकर कृष्णा को लगा गहरा धक्का

बता दें, अलका याग्निक की ये बात सुनकर कृष्णा को गहरा धक्का लगा। उन्होंने बताया, "मैं उन्हें मां सरस्वती समझता था। उस साल मेरे साथ सोनू निगम, कुणाल गांजावाला और नीरज श्रीधर जैसे बड़े दिग्गज नॉमिनेटेड थे। अवॉर्ड मुझे मिला, "ये मेरी गलती नहीं थी। उनकी इस बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ।" कृष्णा ने आगे कहा उन्होंने अपनी स्पीच में बहुत ही शालीनता से जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, "मैं आगे और बेहतर गाने की कोशिश करूंगा ताकि अलका याग्निक जी भी खुश हों।" हालांकि, इस हिस्से को टीवी टेलीकास्ट के दौरान एडिट कर दिया गया था।

जहां एक ओर कृष्णा ने इस पुराने घाव को कुरेदा है, तो वहीं दूसरी तरफ अलका याग्निक इन दिनों अपनी एक बड़ी उपलब्धि को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण (Padma Bhushan) के लिए नामांकित किया है। इस सम्मान पर खुशी जताते हुए अलका ने अपने फैंस और सरकार का शुक्रिया अदा किया है। कृष्णा बेउरा का ये खुलासा दिखाता है कि पर्दे के पीछे म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कलाकारों को कई बार कड़वे अनुभवों से गुजरना पड़ता है।

