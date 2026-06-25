“स्टेप्स भूल जाऊं तो शर्ट उतार दूंगा!” सलमान खान के जवाब ने विंदू दारा सिंह को कर दिया था हैरान

जब उन्होंने सलमान खान से पूछा कि अगर स्टेज पर कोई स्टेप भूल गए तो क्या करेंगे, तो एक्टर का जवाब बेहद दिलचस्प था। विंदू के मुताबिक, सलमान ने हंसते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में वो अपनी शर्ट उतार देंगे। उनका इशारा इस बात की ओर था कि दर्शकों का ध्यान तुरंत उनकी ओर खिंच जाएगा और कोई स्टेप्स की गलती पर ध्यान नहीं देगा। साथ ही, विंदू का मानना है कि सलमान खान में असाधारण याददाश्त और नैचुरल टैलेंट है। उन्होंने कहा कि अगर सलमान किसी गाने की तैयारी के लिए कई दिनों तक रिहर्सल करें, तो वो इंडस्ट्री के बेहतरीन डांसर्स को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं।