“स्टेप्स भूल जाऊं तो शर्ट उतार दूंगा!” सलमान खान के जवाब ने विंदू दारा सिंह को कर दिया था हैरान

Vindu Dara Singh and Salman Khan (IMDb)
Salman Khan would take off his shirt: बॉलीवुड स्टार सलमान खान अपने अलग अंदाज, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और सिग्नेचर स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उनके डांस स्टेप्स भले ही हमेशा फैंस के बीच ट्रेंड बन जाते हों, लेकिन उन्हें कभी बेहतरीन डांसरों की लिस्ट में नहीं रखा गया। इस पर एक्टर विंदू दारा सिंह ने सलमान की डांसिंग आदतों को लेकर एक मजेदार किस्सा शेयर किया है।
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान विंदू दारा सिंह ने बताया कि सलमान खान शूटिंग और लाइव परफॉर्मेंस से पहले डांस की ज्यादा रिहर्सल करने में विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार, सलमान हमेशा कोरियोग्राफर से स्टेप्स समझते और फिर सीधे परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाते थे। यही वजह है कि कई बार लोग उनकी सरलता को देखकर हैरान रह जाते थे।
इतना ही नहीं, विंदू ने एक पुराना वाकया याद करते हुए बताया कि फिल्म 'मुझसे शादी करोगी' के दौरान सलमान को दिल्ली में एक बड़े स्टेज शो में प्रस्तुति देनी थी। साथ ही, शो से पहले डांस मास्टर उन्हें कोरियोग्राफी समझाने पहुंचे। सलमान खान ने कुछ ही मिनटों में पूरी रूटीन देखी और बिना ज्यादा अभ्यास किए आगे बढ़ गए। ये देखकर विंदू को हैरानी हुई कि कोई स्टार इतनी कम तैयारी के साथ हजारों लोगों के सामने कैसे परफॉर्म कर सकता है।
जब उन्होंने सलमान खान से पूछा कि अगर स्टेज पर कोई स्टेप भूल गए तो क्या करेंगे, तो एक्टर का जवाब बेहद दिलचस्प था। विंदू के मुताबिक, सलमान ने हंसते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में वो अपनी शर्ट उतार देंगे। उनका इशारा इस बात की ओर था कि दर्शकों का ध्यान तुरंत उनकी ओर खिंच जाएगा और कोई स्टेप्स की गलती पर ध्यान नहीं देगा। साथ ही, विंदू का मानना है कि सलमान खान में असाधारण याददाश्त और नैचुरल टैलेंट है। उन्होंने कहा कि अगर सलमान किसी गाने की तैयारी के लिए कई दिनों तक रिहर्सल करें, तो वो इंडस्ट्री के बेहतरीन डांसर्स को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं।
इसमें मजेदार बात ये है कि फेमस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर प्रभुदेवा भी पहले सलमान की मेहनत और सीखने की इच्छा की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने बताया था कि 'वांटेड' के दौरान सलमान बेहतर डांस करने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार रखते थे। वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आ सकते हैं, जबकि विंदू दारा सिंह अपनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं।
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