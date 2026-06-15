सलमान खान के लिए छोड़ी फिल्म? सोनू मिश्रा बोले- ‘सुपरस्टार को नेगेटिव दिखाना मंजूर नहीं था’

Actor Sonu Mishra Left Kala Hiran: सलमान खान के 1998 के काले हिरण शिकार मामले पर आधारित फिल्म 'काला हिरण' इन दिनों भारी विवाद में घिरी है। जहां सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म की रिलीज रोकने की अर्जी दी है वहीं अब एक्टर सोनू मिश्रा ने खुलासा किया है कि वह इस फिल्म में सलमान खान का किरदार निभाने वाले थे लेकिन मेकर्स का असली इरादा जानने के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी।