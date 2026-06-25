सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, फिर खुद ही पीछे हटीं जैकलीन फर्नांडिस, 200 करोड़ केस में नया मोड़

इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने हुई। बता दें, सुनवाई के दौरान जैकलीन फर्नांडिस की ओर से वकील ने अदालत से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए, ताकि वे कानून के तहत उपलब्ध अन्य उचित कानूनी उपायों का सहारा ले सकें। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को एक्सेप्ट करते हुए एक्ट्रेस को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। बता दें, अदालत ने ये भी साफ किया कि याचिकाकर्ता कानून के मुताबिक उपलब्ध अन्य ऑप्शन का यूज कर सकती हैं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत में दायर ये विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खत्म हो गई।