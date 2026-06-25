क्या पंचायत के सचिव जी बनेंगे Mirzapur के डॉन? टीजर में दिखी सत्ता की नई चाल!

बता दें, फिल्ममेकर्स ने फिलहाल उनके किरदार के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन टीजर ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि कहानी में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। अब दर्शकों की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सचिव जी वास्तव में मिर्जापुर की सत्ता का नया चेहरा बनेंगे या फिर कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट छिपा है। हालांकि, 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जहां इस रहस्य से पर्दा उठेगा कि आखिर जितेंद्र कुमार का असली खेल क्या है और क्या वो खौफनाक किरदार में नजर आएंगे।