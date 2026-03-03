3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

जावेद जाफरी को डरावने लुक में सड़कों पर घूमते देख फैन रह गए हैरान, जानें क्या है मामला

Film Stars Reached Nainital : डरावने लुक में सड़कों पर घूमते फिल्म अभिनेता जावेद जाफरी को देख फैन हैरान रह गए। शुरुआत में कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। लंबे बाल और डरावने लुक के कारण फैन आसानी से उन्हें नहीं पहचान पाए। उनके डरावने लुक वाले फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Mar 03, 2026

Fans were left stunned by actor Javed Jaffrey's scary look during the shooting of a film in Nainital

नैनीताल में चल रही फिल्म शूटिंग के दौरान अभिनेता जावेद जाफरी डरावने लुक में सड़कों पर घूमते नजर आए

Film Stars Reached Nainital : भयानक डरावने लुक में नैनीताल की सड़कों पर घूमते अभिनेता जावेद जाफरी का देख फैंस हैरान रह गए। दरअसल, इन दिनों नैनीताल में मशहूर फिल्म निर्माता फराज हैदर की फिल्म स्नैप की शूटिंग चल रही है। शूटिंग के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में अभिनेता जावेद जाफरी हैं, जिन्हें डरावने लुक में माल रोड पर घूमते देखा गया। फिल्म स्नैप में लीड भूमिकाओं में विक्रांत मैसी, मानुषी छिल्लर, अर्चना पूरन सिंह, श्रेयस तलपड़े और जावेद जाफरी नजर आएंगे। ये सभी कलाकार इन दिनों नैनीताल में हैं। शूटिंग के दौरान जावेद जाफर लुक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस डरावने लुक में जावेद जाफरी ने लंबे बाल रखे हैं। चेहरे पर बहुत डरावना मेकअप है। लंबा कोट और सिर पर हेड से उनका लुक बेहद डरावना लग रहा। माल रोड पर झील किनारे फिल्म के बाइक स्टंट के दृश्य फिल्माए गए। जावेद जाफरी इस लुक में नैनीताल की सड़कों पर घूमते नजर आए। इसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं।

इन स्थानों पर होगी शूटिंग

निर्माता फराज हैदर के फिल्म स्नैप की पूरी शूटिंग नैनीताल में होगी। कैंची, तल्लीताल और मल्लीताल समेत कई प्रमुख दार्शनिक स्थलों पर शूटिंग हुई है। उन्होंने बताया कि यह फिल्म पहाड़ों की सुंदरता पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है और नैनीताल से अधिक खूबसूरत लोकेशन उन्हें कहीं नहीं लगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह उनकी पहली फिल्म है, जिसकी शूटिंग नैनीताल हो रही है। शूटिंग के दौरान स्थानीय लोगों का उन्हें भरपूर सहयोग मिला, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर काम करना आसान हो सका। फिल्म में रोमांस, ड्रामा, संगीत और सस्पेंस का मिश्रण है। नैनीताल में कल यानी 4 मार्च तक शूटिंग चलेगी, जिसमें स्थानीय कलाकारों को भी मौका मिल रहा है। यह फिल्म गर्मियों में रिलीज होगी। फिल्म में स्थानीय कलाकारों को भी मौका मिला है। बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल में हिट फिल्मों की शूटिंग पूर्व में भी हो चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Mar 2026 08:48 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / जावेद जाफरी को डरावने लुक में सड़कों पर घूमते देख फैन रह गए हैरान, जानें क्या है मामला

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

चंद्रग्रहण पर एरीज की रहेगी नजर, वैज्ञानिक करेंगे शोध, जानें भारत पर कितना पड़ेगा असर

Aries scientists will be keeping a close eye on today's lunar eclipse
देहरादून

10 हजार युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम ने किया ऐलान, शुरू कर लें तैयारी

CM Pushkar Singh Dhami has announced to provide government jobs to 10 thousand youth this year
देहरादून

होली पर 122 साल बाद चंद्रग्रहण :  होलिका दहन की तिथि पर ज्योतिषों के दो मतों से बढ़ा संशय

Due to the lunar eclipse, astrologers have different opinions regarding the date of Holika Dahan this year
देहरादून

बिजली दरों में 18.50% की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव, नियामक आयोग  की सुनवाई में हुआ तीखा विरोध

There is protest in Uttarakhand against the 18.50 percent increase in electricity rates
देहरादून

प्रदेश में शुरू होगी ई-जीरो एफआईआर प्रणाली, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ, जानें क्या होंगे लाभ

Home Minister Amit Shah will launch e-Zero FIR in Uttarakhand on March 7
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.