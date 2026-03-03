जावेद जाफरी को डरावने लुक में सड़कों पर घूमते देख फैन रह गए हैरान, जानें क्या है मामला

Film Stars Reached Nainital : भयानक डरावने लुक में नैनीताल की सड़कों पर घूमते अभिनेता जावेद जाफरी का देख फैंस हैरान रह गए। दरअसल, इन दिनों नैनीताल में मशहूर फिल्म निर्माता फराज हैदर की फिल्म स्नैप की शूटिंग चल रही है। शूटिंग के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में अभिनेता जावेद जाफरी हैं, जिन्हें डरावने लुक में माल रोड पर घूमते देखा गया। फिल्म स्नैप में लीड भूमिकाओं में विक्रांत मैसी, मानुषी छिल्लर, अर्चना पूरन सिंह, श्रेयस तलपड़े और जावेद जाफरी नजर आएंगे। ये सभी कलाकार इन दिनों नैनीताल में हैं। शूटिंग के दौरान जावेद जाफर लुक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस डरावने लुक में जावेद जाफरी ने लंबे बाल रखे हैं। चेहरे पर बहुत डरावना मेकअप है। लंबा कोट और सिर पर हेड से उनका लुक बेहद डरावना लग रहा। माल रोड पर झील किनारे फिल्म के बाइक स्टंट के दृश्य फिल्माए गए। जावेद जाफरी इस लुक में नैनीताल की सड़कों पर घूमते नजर आए। इसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं।