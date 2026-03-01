होली पर 122 साल बाद चंद्रग्रहण :  होलिका दहन की तिथि पर ज्योतिषों के दो मतों से बढ़ा संशय

Holi 2026 : होली पर अबकी 122 साल बाद चंद्रग्रहण लग रहा है। चंद्रहण और भद्रा के कारण होली की तिथि को लेकर ज्योतिषियों के अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में चीर बंधन के साथ एकादशी पर 27 फरवरी को होली की शुरुआत हो गई थी। राज्य के पर्वतीय इलाकों में इन दिनों होली की धूम मची हुई है। महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग टोलियां घर-घर पहुंचकर होली गायन कर रही हैं। गांव-गांव शहर-शहर होली के रंगों में सराबोर हो चुका चुका है। इसी बीच अब होलिका दहन की तिथि पर ज्योतिषियों के भिन्न-भिन्न मत सामने आ रहे हैं। जागेश्वर धाम के ज्योतिष पंडित भैरव भट्ट और पंडित खीमानंद भट्ट के मुताबिक फाल्गुन पूर्णिमा दो मार्च की शाम 5:55 बजे 3 मार्च को शाम 5:07 बजे तक रहेगी। तीन मार्च को दोपहर 3:20 से शाम 6:47 बजे तक चंद्रग्रहण रहेगा। यह चंद्रग्रहण भारत में भी दृष्य रहेगा। इसी के चलते इसका सूतककाल भी मान्य होगा। ग्रहण से नौ घंटे पहले ही सूतककाल शुरू हो जाएगा। यानी कि सूतककाल सुबह 9:19 बजे शुरु हो जाएगा। इस बार 3 मार्च को चंद्रग्रहण का विशेष संयोग बन रहा है। करीब 122 साल पहले वर्ष 1904 में होली के दिन ऐसा ही चंद्रग्रहण देखा गया था। इसे खगोल विज्ञान और ज्योतिष दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर होलिका दहन की तिथि को लेकर ज्योतिषों के दो मतों से संशय भी बढ़ रहा है।