1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

होली पर 122 साल बाद चंद्रग्रहण :  होलिका दहन की तिथि पर ज्योतिषों के दो मतों से बढ़ा संशय

Holi 2026 : 122 साल बाद इस बार होली पर खग्रास चंद्रग्रहण का साया पड़ रहा है। इसी के चलते ज्योतिषों में होलिका दहन की तिथि को लेकर दो मत सामने आ रहे हैं। कुछ ज्योतिष दो मार्च जबकि कुछ तीन मार्च को होलिका दहन को शुभ बता रहे हैं।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Mar 01, 2026

Due to the lunar eclipse, astrologers have different opinions regarding the date of Holika Dahan this year

उत्तराखंड में इन दिनों होली की धूम मची हुई है

Holi 2026 : होली पर अबकी 122 साल बाद चंद्रग्रहण लग रहा है। चंद्रहण और भद्रा के कारण होली की तिथि को लेकर ज्योतिषियों के अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में चीर बंधन के साथ एकादशी पर 27 फरवरी को होली की शुरुआत हो गई थी। राज्य के पर्वतीय इलाकों में इन दिनों होली की धूम मची हुई है। महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग टोलियां घर-घर पहुंचकर होली गायन कर रही हैं। गांव-गांव शहर-शहर होली के रंगों में सराबोर हो चुका चुका है। इसी बीच अब होलिका दहन की तिथि पर ज्योतिषियों  के भिन्न-भिन्न मत सामने आ रहे हैं। जागेश्वर धाम के ज्योतिष पंडित भैरव भट्ट और पंडित खीमानंद भट्ट के मुताबिक फाल्गुन पूर्णिमा दो मार्च की शाम 5:55 बजे 3 मार्च को शाम 5:07 बजे तक रहेगी। तीन मार्च को दोपहर 3:20 से शाम 6:47 बजे तक चंद्रग्रहण रहेगा। यह चंद्रग्रहण भारत में भी दृष्य रहेगा। इसी के चलते इसका सूतककाल भी मान्य होगा। ग्रहण से नौ घंटे पहले ही सूतककाल शुरू हो जाएगा। यानी कि सूतककाल सुबह 9:19 बजे शुरु हो जाएगा। इस बार 3 मार्च को चंद्रग्रहण का विशेष संयोग बन रहा है। करीब 122 साल पहले वर्ष 1904 में होली के दिन ऐसा ही चंद्रग्रहण देखा गया था। इसे खगोल विज्ञान और ज्योतिष दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर होलिका दहन की तिथि को लेकर ज्योतिषों के दो मतों से संशय भी बढ़ रहा है।

तीन मार्च को होलिका दहन पर ये मत

ज्योतिष भैरव दत्त भट्ट के अनुसार तीन मार्च को सूर्योदय से संध्या तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। प्रदोष काल में भी पूर्णिमा का प्रभाव रहेगा। चंद्रग्रहण शाम 6:47 बजे समाप्त हो जाएगा। उनके अनुसार ग्रहण खत्म होने के बाद होलिका दहन करना शुभ रहेगा। उस समय भद्रा का प्रभाव भी नहीं रहेगा। 2 मार्च को शाम 5:55 बजे से भद्रा लग जाएगी। इस दिन चंद्रमा सिंह राशि में होंगे और भद्रा का निवास पृथ्वी में रहेगा। भद्रा के समय होलिका दहन अशुभ माना जाता है। उनके अनुसार तीन मार्च को सुबह 5:31 बजे तक भद्रा रहेगी। इसलिए इस दौरान होलिका दहन नहीं हो सकता है। ऐसे में 3 मार्च की शाम ग्रहण समाप्ति के बाद होलिका दहन-पूजा पाठ शुभ रहेगा। उनके अनुसार तीन मार्च को होलिका दहन के अगले दिन चार मार्च को होली (छलड़ी) मनाई जाएगी।

दो मार्च को दहन का ये तर्क

बदरीनाथ धाम के ज्योतिषाचार्य भुवन उनियाल के मुताबिक दो मार्च की शाम 6:22 बजे से 8:53 बजे तक होलिका दहन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान यद्वपि भद्रा है, लेकिन वह पुच्छ में है। उन्होंने अर्द्धरात्रि के बाद या तीन मार्च को होलिका दहन को उचित नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि तीन मार्च को प्रतिपदा नहीं होने और चंद्रग्रहण होने के कारण विभूति धारणम नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि चार मार्च को ही छलेड़ी, धुलेड़ी और विभूति धारणम हो पाएगा। उन्होंने कहा कि तीन मार्च को खग्रास चंद्रग्रहण लगेगा। चंद्रग्रहण शाम 3:20 बजे से चंद्रग्रहण 6:47 बजे तक रहेगा। ग्रहण लगने के समय भारतवर्ष में चंद्रोदय नहीं होगा। भारत में शाम 6:17 बजे चंद्रमा के दर्शन होंगे। तब तक खग्रास चंद्रग्रहण लगभग समाप्त हो चुका होगा। तब केवल पूर्वी भारत जैसे असम, अरुणाचल और मिजोरम आदि राज्यों में थोड़ा पूर्ण चंदग्रहण दिख सकता है। गुजरात आदि राज्यों तक पहुंचने तक चंद्रग्रहण समाप्त हो चुका होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Mar 2026 08:17 am

Published on:

01 Mar 2026 08:13 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / होली पर 122 साल बाद चंद्रग्रहण :  होलिका दहन की तिथि पर ज्योतिषों के दो मतों से बढ़ा संशय

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

10 हजार युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम ने किया ऐलान, शुरू कर लें तैयारी

CM Pushkar Singh Dhami has announced to provide government jobs to 10 thousand youth this year
देहरादून

बिजली दरों में 18.50% की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव, नियामक आयोग  की सुनवाई में हुआ तीखा विरोध

There is protest in Uttarakhand against the 18.50 percent increase in electricity rates
देहरादून

प्रदेश में शुरू होगी ई-जीरो एफआईआर प्रणाली, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ, जानें क्या होंगे लाभ

Home Minister Amit Shah will launch e-Zero FIR in Uttarakhand on March 7
देहरादून

चारधाम यात्रियों को व्हाट्एप से मिलेगी जाम और आपातकालीन सूचनाएं, भीड़ प्रबंधन होगा मजबूत

In Uttarakhand, pilgrims will get instant information on traffic jams and other emergencies on the Chardham Yatra route through WhatsApp
देहरादून

सीएम बोले…एआई से सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही कांग्रेस, मो. दीपक के बहाने राहुल गांधी पर निशाना

CM Pushkar Singh Dhami said that Congress is trying to defame the government through AI
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.