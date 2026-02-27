चारधाम यात्रियों को व्हाट्एप से मिलेगी जाम और आपातकालीन सूचनाएं, भीड़ प्रबंधन होगा मजबूत

Chardham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। बता दें कि उत्तराखंड में नवंबर में चारधाम यात्रा शीतकाल के लिए बंद हो गई थी। चार धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। अब 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम जबकि 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। उसके साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी। शासन स्तर से चारधाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने गुरुवार को यात्रा तैयारियों की समीक्षा की। निर्देश दिए गए कि जाम, भीड़ समेत हर आकस्मिक स्थिति की सूचना यात्रियों को व्हाट्सऐप पर तुरंत दी जाए। उन्होंने एक सप्ताह में इसकी प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। उन्होंने कहा कि डीएम चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी स्थानीय स्तर पर सभी विभागों, एजेंसियों, स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करें। व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाएं। पिछले सालों के अनुभवों, चुनौतियों की समीक्षा की जाए। भीड़ प्रबंधन को मजबूत और व्यावहारिक प्लान तैयार किया जाए।