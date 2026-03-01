10 हजार युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम ने किया ऐलान, शुरू कर लें तैयारी

CM's Big Announcement : प्रदेश में इस साल 10 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को गांधी फुटबॉल मैदान लोहियाहेड में आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। सीएम ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के सहयोग से बने नवनिर्मित ओपन जिम का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने स्वास्तिक नर्सिंग कॉलेज की वार्षिक खेल प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेलों से मन, मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ रहता है साथ ही अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। उन्होंने युवाओं से लक्ष्य निर्धारित कर संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। कहा कि खेलों में करियर की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेलो इंडिया व फिट इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इस साल 10 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 28 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।