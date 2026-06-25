Alpha में एक्शन करते-करते हुआ हादसा! आलिया भट्ट ने गलती से स्टंटमैन को मारा, मांगी माफी BTS वीडियो वायरल

फिल्म के एक्शन डायरेक्टर क्रेग मैकरे ने भी बताया कि 'अल्फा' (Alpha) में बड़े लेवल के स्टंट, धमाके, गनफाइट और हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट सीक्वेंस शामिल हैं। ऐसे में शूटिंग के दौरान स्टार्स और स्टंट टीम को बेहद सावधानी के साथ काम करना पड़ा। बता दें, 'अल्फा' को YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला-प्रधान फिल्म माना जा रहा है। फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी लीड रोल में हैं, जबकि बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम किरदार निभा रहे हैं। फिल्म के जरिए दर्शकों को एक्शन और स्पाई थ्रिलर का नया अनुभव मिलने की उम्मीद है।