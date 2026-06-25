‘Alpha’ को लेकर आलिया भट्ट का बड़ा बयान, बोलीं- ‘ये सिर्फ फिल्म नहीं, एटीट्यूड का जश्न है’

आलिया का कहना है कि वह इस एक्शन एंटरटेनर के सेट पर जाने के लिए हमेशा उत्साहित रहती थीं। उन्होंने कहा, “इस अनुभव को और भी खास बनाने वाली बात यह थी कि मुझे इतने शानदार लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। चाहे हमारे निर्देशक हों, कलाकार, एक्शन टीम या पर्दे के पीछे काम करने वाला पूरा क्रू, हम जो बना रहे थे, उसे लेकर सभी के अंदर एक एक्ससाइटमेंट था। मुझे लगता है कि उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा पर्दे पर भी दिखाई देगा। मैं हर सुबह सेट पर जाने का बेसब्री से इंतजार करती थी और मैंने इसका हर मिनट पूरी तरह से एंजॉय किया।”