विक्की कौशल के छोटे भाई से क्यों टूटा था शरवरी वाघ का रिश्ता? चौंकाने वाला कारण अब आया सामने

Sharvari Wagh-Sunny Kaushal BreakUp Reason: बॉलीवुड में कई रिश्ते कैमरों की चमक के बीच शुरू होते हैं और फिर समय के साथ चुपचाप खत्म भी हो जाते हैं। पिछले कुछ समय से अभिनेत्री शरवरी वाघ और अभिनेता सनी कौशल के अलग होने की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। दोनों ने कभी अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्री के गलियारों में उनकी करीबियों की चर्चा लंबे समय तक होती रही। अब एक बार फिर उनके ब्रेकअप को लेकर नई अटकलें सामने आई हैं।