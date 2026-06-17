Aamir Khan Trolled For Love Jihad: बॉलीवुड में रिश्ते बनना और टूटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ सितारे ऐसे भी हैं जो अलग होने के बाद भी रिश्तों में सम्मान और अपनापन बनाए रखते हैं। आमिर खान का नाम उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में शामिल है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आमिर खान अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता, दूसरी पत्नी किरण राव, बेटे आजाद और मंगेतर गौरी स्प्रैट के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने इंटरनेट यूजर्स को हैरान भी किया है और प्रभावित भी।