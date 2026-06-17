17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

लव जिहाद कर रहे आमिर खान? रीना दत्ता, किरण राव और गौरी स्‍प्रैट के साथ एक ही गाड़ी में आए नजर, लोगों ने साधा निशाना

Aamir Khan Trolled For Love Jihad: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का हालिया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है जिसमें वो अपनी दोनों पत्नियों और गर्लफ्रेंड के साथ एक ही कार में सवार हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jun 17, 2026

Aamir Khan Trolled For Love Jihad

Aamir Khan Trolled For Love Jihad (सोर्स- @tahirjasus)

Aamir Khan Trolled For Love Jihad: बॉलीवुड में रिश्ते बनना और टूटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ सितारे ऐसे भी हैं जो अलग होने के बाद भी रिश्तों में सम्मान और अपनापन बनाए रखते हैं। आमिर खान का नाम उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में शामिल है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आमिर खान अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता, दूसरी पत्नी किरण राव, बेटे आजाद और मंगेतर गौरी स्प्रैट के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने इंटरनेट यूजर्स को हैरान भी किया है और प्रभावित भी।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ समय बिताने के बाद एक ही गाड़ी में सफर कर रहे हैं। आमिर खान आगे की सीट पर बैठे दिखाई देते हैं, जबकि पीछे की सीट पर गौरी स्प्रैट, किरण राव और आजाद मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद रीना दत्ता भी उसी गाड़ी में आकर बैठ जाती हैं। खास बात ये रही कि गाड़ी में मौजूद सभी लोग बेहद सहज और खुश नजर आए। गौरी और किरण के बीच बातचीत और हंसी-मजाक ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा।

यूजर्स की ओर से मिली प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई लोगों ने आमिर खान की फैमिली को लेकर कमेंट किया तो कई ने तो आमिर खान पर ही आरोप लगा दिया। एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'आमिर खान, उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता, दूसरी पत्नी किरण राव और नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट...जिहाद का एक आदर्श उदाहरण... पैसा ही पैसे को नियंत्रित करता है...'

एक और यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- भाई ये क्या हो रहा है बॉलीवुड में। आमिर खान को प्रमोट किया ही क्यों जा रहा है।

गौरी स्प्रैट से शादी करने वाले हैं आमिर

दरअसल, पिछले कुछ समय से आमिर खान और गौरी स्प्रैट के रिश्ते की चर्चा लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं और अब अपने रिश्ते को नया नाम देने की तैयारी में हैं। हाल ही में आमिर ने खुद स्वीकार किया था कि वह और गौरी अपने रिश्ते को अगले पड़ाव तक ले जाने के लिए तैयार हैं।

इस वीडियो के सामने आने से पहले भी आमिर खान का पूरा परिवार 'लगान' की 25वीं वर्षगांठ के समारोह में एक साथ नजर आया था। उस दौरान भी रीना दत्ता, किरण राव और गौरी स्प्रैट की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा था। रेड कार्पेट पर आमिर और गौरी की केमिस्ट्री भी चर्चा का विषय बनी थी। आमिर खान के इस वायरल क्लिप को ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेज पर शेयर किया गया है।

सुर्खियों में रही आमिर खान की निजी जिंदगी

आमिर खान की निजी जिंदगी हमेशा लोगों के लिए दिलचस्प रही है। हालांकि दो शादियां टूटने के बाद भी उन्होंने अपने परिवार के साथ रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं आने दी। यही वजह है कि आज भी उनकी पूर्व पत्नियां और बच्चे उनके जीवन का अहम हिस्सा बने हुए हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर खान और गौरी स्प्रैट जुलाई में एक निजी समारोह में शादी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस समारोह में केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल होंगे।

‘रेखा जी से शादी नहीं की आपने’, अमिताभ बच्चन बोले- गलती मान लेनी चाहिए तो लोगों ने दिए मजेदार जवाब

ये भी पढ़ें
Amitabh Bachchan Post

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Jun 2026 02:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / लव जिहाद कर रहे आमिर खान? रीना दत्ता, किरण राव और गौरी स्‍प्रैट के साथ एक ही गाड़ी में आए नजर, लोगों ने साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

आलिया असैसिन, शरवरी स्पाई और सामने ऋतिक रोशन! Alpha का ये कनेक्शन फैंस को कर देगा हैरान

Alpha
बॉलीवुड

आलिया भट्ट का नाम सुनते ही भड़क गए थे डायरेक्टर अभिषेक चौबे! बोले- ‘क्या सब पागल हो गए हैं?

आलिया भट्ट और पंकज त्रिपाठी
बॉलीवुड

डेडली गर्ल्स अलिया-शरवरी की धमाकेदार एक्शन पैक्ड ‘Alpha’ का ट्रेलर हुआ रिलीज, कन्फर्म हुई ऋतिक रोशन की एंट्री

Alpha Trailer Release
बॉलीवुड

‘रेखा जी से शादी नहीं की आपने’, अमिताभ बच्चन बोले- गलती मान लेनी चाहिए तो लोगों ने दिए मजेदार जवाब

Amitabh Bachchan Post
बॉलीवुड

‘ये तो जलन है!’ को-स्टार शरवरी की गैरमौजूदगी पर आलिया भट्ट का पोस्ट वायरल, Alpha को लेकर बढ़ी फैंस की एक्साइटमेंट

शरवरी और आलिया भट्ट
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.