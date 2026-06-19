Alpha: “Cringe Movie” का टैग पहले ही मिल गया! फैंस बोले- War 2 नहीं चली तो ये Spy Comedy कैसे चलेगी?

इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने फिल्म की तुलना हाल के बड़े स्पाई यूनिवर्स प्रोजेक्ट्स से भी की। एक यूजर ने लिखा, "अगर बड़े स्टार्स और बड़े बजट वाली स्पाई फिल्में दर्शकों को पूरी तरह प्रभावित नहीं कर पाईं, तो ये फिल्म कैसे चलेगी?" वहीं दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि फिल्म में एक्शन कम और कॉमेडी ज्यादा दिखाई दे रही है। अन्य यूजर्स YRF स्पाई यूनिवर्स से तुलना करते हुए लिख रहे हैं, "जब ऋतिक वाली War 2 ही उम्मीद पर खरी नहीं उतरी, तो ये हल्की-फुल्की स्पाई कॉमेडी बॉक्स ऑफिस पर क्या ही टिकेगी?" कुछ ने टीजर के सीन्स को मीम मटेरियल बताया है। हालांकि मेकर्स को यंग ऑडियंस से उम्मीद है और उनका दावा है कि फिल्म पूरी होने पर लोगों की राय बदलेगी।