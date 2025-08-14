Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

War 2 Review: ऋतिक- जूनियर एनटीआर की ‘वॉर 2’ हिट या फ्लॉप? जनता के आए रिएक्शन, पढ़ें रिव्यू

War 2 Review In Hindi: ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है। फिल्म के पहले दिन पहले शो के रिव्यू भी आ गए हैं। आइये जानते हैं फिल्म होगी फिट या फ्लॉप?

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 14, 2025

War 2 Review In Hindi
वॉर 2 रिव्यू

War 2 Review In Hindi: बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर अपनी धाक जमाने के लिए ऋतिक रोशन लौट आए हैं। उनकी नई फिल्म वॉर 2 आज यानी 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है। फिल्म में उनके साथ साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने भी अहम भूमिका निभाई है। अब आप भी अगर फिल्म देखने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले जनता के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के रिव्यू पढ़ लें।

फिल्म 'वॉर 2' का रिव्यू (War 2 Review In Hindi)

फिल्म वॉर 2 साल 2019 में आई फिल्म वॉर का सीक्वल है। इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो अब खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया पर फिल्म को देखने के बाद यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “ब्लॉकबस्टर फिल्म।” दूसरे ने लिखा, "इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। इसमें एक्शन, ड्रामा, इमोशन, ट्विस्ट और सरप्राइज हर चीज है।” तीसरे ने लिखा, पहला हाफ ठीक-ठाक, इंटरवल ट्विस्ट शानदार, दूसरा हाफ सुपर और उसके बाद दमदार क्लाइमैक्स… NTR की एंट्री सीन और बाकी सीन लाजवाब हैं।" चौथे ने लिखा, "ऋतिक रोशन का सीन जबरदस्त और म्यूजिक-एक्शन सीन शानदार। उत्तर भारत और ओवरसीज में बॉक्स ऑफिस पर तूफान आने वाला है।” वहीं एक यूजर फिल्म से नाखुश हुए। उन्होंने लिखा, “हमेशा की तरह अच्छे बुरे लोगों का पीछा करने की बात। फिल्म में पहले वाली बात नजर नहीं आई।”

ये भी पढ़ें

शिल्पा शिरोडकर की गाड़ी को बस ने मारी टक्कर, जानें कैसी है एक्ट्रेस की हालत, गाड़ी के टूटे शीशे
बॉलीवुड
Shilpa Shirodkar Car Accident

फिल्म की टक्कर हो रही रजनीकांत की कुली से (War 2 Release Date)

एक्शन से भरपूर फिल्म वॉर 2 का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है। ये फिल्म वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की छठी किस्त है। इस फिल्म में ऋतिक के साथ जूनियर एनटीआर का क्लैश देखने को मिलेगा। इसमें कियारा आडवाणी की भी अहम भूमिका है। वहीं बता दें कि अयान की फिल्म वॉर 2 की टक्कर साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के कुली से हो रही। ये फिल्म भी आज रिलीज हुई है।

ये भी पढ़ें

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर केस हुआ दर्ज, मुश्किल में फंसा कपल, जानें किस बिजनेसमैन से की धोखाधड़ी?
बॉलीवुड
Shilpa Shetty Raj Kundra against Charged With Cheating

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Aug 2025 12:27 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / War 2 Review: ऋतिक- जूनियर एनटीआर की ‘वॉर 2’ हिट या फ्लॉप? जनता के आए रिएक्शन, पढ़ें रिव्यू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.