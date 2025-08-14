War 2 Review: ऋतिक- जूनियर एनटीआर की ‘वॉर 2’ हिट या फ्लॉप? जनता के आए रिएक्शन, पढ़ें रिव्यू

War 2 Review In Hindi: बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर अपनी धाक जमाने के लिए ऋतिक रोशन लौट आए हैं। उनकी नई फिल्म वॉर 2 आज यानी 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है। फिल्म में उनके साथ साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने भी अहम भूमिका निभाई है। अब आप भी अगर फिल्म देखने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले जनता के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के रिव्यू पढ़ लें।
फिल्म वॉर 2 साल 2019 में आई फिल्म वॉर का सीक्वल है। इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो अब खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया पर फिल्म को देखने के बाद यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “ब्लॉकबस्टर फिल्म।” दूसरे ने लिखा, "इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। इसमें एक्शन, ड्रामा, इमोशन, ट्विस्ट और सरप्राइज हर चीज है।” तीसरे ने लिखा, पहला हाफ ठीक-ठाक, इंटरवल ट्विस्ट शानदार, दूसरा हाफ सुपर और उसके बाद दमदार क्लाइमैक्स… NTR की एंट्री सीन और बाकी सीन लाजवाब हैं।" चौथे ने लिखा, "ऋतिक रोशन का सीन जबरदस्त और म्यूजिक-एक्शन सीन शानदार। उत्तर भारत और ओवरसीज में बॉक्स ऑफिस पर तूफान आने वाला है।” वहीं एक यूजर फिल्म से नाखुश हुए। उन्होंने लिखा, “हमेशा की तरह अच्छे बुरे लोगों का पीछा करने की बात। फिल्म में पहले वाली बात नजर नहीं आई।”
एक्शन से भरपूर फिल्म वॉर 2 का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है। ये फिल्म वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की छठी किस्त है। इस फिल्म में ऋतिक के साथ जूनियर एनटीआर का क्लैश देखने को मिलेगा। इसमें कियारा आडवाणी की भी अहम भूमिका है। वहीं बता दें कि अयान की फिल्म वॉर 2 की टक्कर साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के कुली से हो रही। ये फिल्म भी आज रिलीज हुई है।