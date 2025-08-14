War 2 Review: ऋतिक- जूनियर एनटीआर की ‘वॉर 2’ हिट या फ्लॉप? जनता के आए रिएक्शन, पढ़ें रिव्यू

फिल्म वॉर 2 साल 2019 में आई फिल्म वॉर का सीक्वल है। इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो अब खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया पर फिल्म को देखने के बाद यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “ब्लॉकबस्टर फिल्म।” दूसरे ने लिखा, "इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। इसमें एक्शन, ड्रामा, इमोशन, ट्विस्ट और सरप्राइज हर चीज है।” तीसरे ने लिखा, पहला हाफ ठीक-ठाक, इंटरवल ट्विस्ट शानदार, दूसरा हाफ सुपर और उसके बाद दमदार क्लाइमैक्स… NTR की एंट्री सीन और बाकी सीन लाजवाब हैं।" चौथे ने लिखा, "ऋतिक रोशन का सीन जबरदस्त और म्यूजिक-एक्शन सीन शानदार। उत्तर भारत और ओवरसीज में बॉक्स ऑफिस पर तूफान आने वाला है।” वहीं एक यूजर फिल्म से नाखुश हुए। उन्होंने लिखा, “हमेशा की तरह अच्छे बुरे लोगों का पीछा करने की बात। फिल्म में पहले वाली बात नजर नहीं आई।”