Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर केस हुआ दर्ज, मुश्किल में फंसा कपल, जानें किस बिजनेसमैन से की धोखाधड़ी?

Shilpa Shetty Raj Kundra: एक बार फिर बॉलीवुड का फेमस कपल चर्चा में हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आइये जानते हैं पूरा मामला…

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 14, 2025

Shilpa Shetty Raj Kundra against Charged With Cheating
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर हुआ केस दर्ज

Shilpa Shetty Raj Kundra: बॉलीवुड की सुपरस्टार रही शिल्पा शेट्टी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एक्ट्रेस और उनके पति राज कुंद्रा सुर्खियों में आ गए हैं। वजह है धोखाधड़ी, जिसके चलते कपल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैसे तो राज कुंद्रा का विवादों से गहरा नाता रहता है इससे पहले भी उनका नाम पोर्नोग्राफी केस में सामने आया था, लेकिन इस बार उनके साथ पत्नी शिल्पा शेट्टी पर भी मुश्किलें आ गई है। कपल पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है और मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। आइये जानते आखिर क्या है पूरा मामला…

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर लगे धोखाधड़ी के आरोप (Shilpa Shetty Raj Kundra Charged With Cheating)

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर जो धोखाधड़ी का आरोप लगा है। यह मामला शिल्पा और राज की अब बंद हो चुकी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील से जुड़ा हुआ है। बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2015-2023 के आसपास बिजनेस बढ़ाने के लिए कपल को 60.48 करोड़ रुपये दिए थे लेकिन उन्होंने इसे पर्सनल चीजों पर खर्च कर दिया।

ये भी पढ़ें

फेमस बॉलीवुड एक्टर कर चुका है कुत्तों के नाम 45 करोड़ की प्रॉपर्टी, हर कुत्ते के पास है अपना कमरा
बॉलीवुड
Mithun Chakraborty has transferred 45 crore property to 116 dogs

दीपक कोठारी ने किया सेलिब्रिटी कपल पर केस दर्ज

दीपक कोठारी ने आगे यह भी दावा किया कि वह 2015 में एक एजेंट राजेश आर्य के जरिए शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के संपर्क में आए थे। उस समय, यह कपल एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, बेस्ट डील टीवी के डायरेक्टर थे। तब शिल्पा शेट्टी के पास कंपनी के 87% से ज्यादा शेयर थे और आर्य ने कंपनी के लिए 12% वार्षिक ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा था, लेकिन हाई टैक्स से बचने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि वह इस रकम को "इन्वेस्टमेंट" के तौर पर लगा दें। एक मीटिंग हुई और डील फिक्स हो गई कि पैसा समय पर वापस कर दिया जाएगा।

क्या है पूरा मामला

दीपक कोठारी ने अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये के करीब पहली किस्त ट्रांसफर कर दी, लेकिन टैक्स का मुद्दा बना रहा और सितंबर में दूसरी डील हुई। बिजनेसमैन ने बताया कि उन्होंने जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपये और ट्रांसफर किए है। कुल मिलाकर उन्होंने इस डील के लिए 60.48 करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर किए और साथ ही 3.19 लाख रुपये स्टांप फीस भी चुकाई। शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल 2016 में उन्हें एक पर्सनल गारंटी भी दी थी पर कुछ महीनों बाद, सितंबर में उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया।

दीपक कोठारी ने लगाए हैं गंभीर आरोप

दीपक कोठारी ने आगे बताया कि कंपनी के खिलाफ कुछ समय बाद 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियेपन का मामला सामने आया, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अपने पैसे के लिए उन्होंने बार-बार रिक्वेस्ट की, लेकिन हर बार अनसुनी रहीं। अपनी शिकायत में कोठारी ने इस सेलिब्रिटी कपल पर 2015-2023 के दौरान एक सुनियोजित साजिश रचने का आरोप लगाया है।

शिल्पा-राज का केस हुआ ईओडब्ल्यू के पास ट्रांसफर

यह मामला जुहू पुलिस स्टेशन में जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम होने की वजह से इसे आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को ट्रांसफर कर दिया गया है। ईओडब्ल्यू अब मामले की जांच कर रहा है।

ये भी पढ़ें

YouTuber अरमान मलिक पर लगे गंभीर आरोप, दोनों पत्नियों संग कोर्ट में होंगे पेश, जानें पूरा मामला
OTT
YouTuber Armaan Malik summons patiyala court

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Aug 2025 09:26 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर केस हुआ दर्ज, मुश्किल में फंसा कपल, जानें किस बिजनेसमैन से की धोखाधड़ी?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.