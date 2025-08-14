शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर केस हुआ दर्ज, मुश्किल में फंसा कपल, जानें किस बिजनेसमैन से की धोखाधड़ी?

Shilpa Shetty Raj Kundra: बॉलीवुड की सुपरस्टार रही शिल्पा शेट्टी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एक्ट्रेस और उनके पति राज कुंद्रा सुर्खियों में आ गए हैं। वजह है धोखाधड़ी, जिसके चलते कपल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैसे तो राज कुंद्रा का विवादों से गहरा नाता रहता है इससे पहले भी उनका नाम पोर्नोग्राफी केस में सामने आया था, लेकिन इस बार उनके साथ पत्नी शिल्पा शेट्टी पर भी मुश्किलें आ गई है। कपल पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है और मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। आइये जानते आखिर क्या है पूरा मामला…
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर जो धोखाधड़ी का आरोप लगा है। यह मामला शिल्पा और राज की अब बंद हो चुकी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील से जुड़ा हुआ है। बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2015-2023 के आसपास बिजनेस बढ़ाने के लिए कपल को 60.48 करोड़ रुपये दिए थे लेकिन उन्होंने इसे पर्सनल चीजों पर खर्च कर दिया।
दीपक कोठारी ने आगे यह भी दावा किया कि वह 2015 में एक एजेंट राजेश आर्य के जरिए शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के संपर्क में आए थे। उस समय, यह कपल एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, बेस्ट डील टीवी के डायरेक्टर थे। तब शिल्पा शेट्टी के पास कंपनी के 87% से ज्यादा शेयर थे और आर्य ने कंपनी के लिए 12% वार्षिक ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा था, लेकिन हाई टैक्स से बचने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि वह इस रकम को "इन्वेस्टमेंट" के तौर पर लगा दें। एक मीटिंग हुई और डील फिक्स हो गई कि पैसा समय पर वापस कर दिया जाएगा।
दीपक कोठारी ने अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये के करीब पहली किस्त ट्रांसफर कर दी, लेकिन टैक्स का मुद्दा बना रहा और सितंबर में दूसरी डील हुई। बिजनेसमैन ने बताया कि उन्होंने जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपये और ट्रांसफर किए है। कुल मिलाकर उन्होंने इस डील के लिए 60.48 करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर किए और साथ ही 3.19 लाख रुपये स्टांप फीस भी चुकाई। शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल 2016 में उन्हें एक पर्सनल गारंटी भी दी थी पर कुछ महीनों बाद, सितंबर में उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया।
दीपक कोठारी ने आगे बताया कि कंपनी के खिलाफ कुछ समय बाद 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियेपन का मामला सामने आया, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अपने पैसे के लिए उन्होंने बार-बार रिक्वेस्ट की, लेकिन हर बार अनसुनी रहीं। अपनी शिकायत में कोठारी ने इस सेलिब्रिटी कपल पर 2015-2023 के दौरान एक सुनियोजित साजिश रचने का आरोप लगाया है।
यह मामला जुहू पुलिस स्टेशन में जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम होने की वजह से इसे आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को ट्रांसफर कर दिया गया है। ईओडब्ल्यू अब मामले की जांच कर रहा है।