शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर केस हुआ दर्ज, मुश्किल में फंसा कपल, जानें किस बिजनेसमैन से की धोखाधड़ी?

दीपक कोठारी ने आगे यह भी दावा किया कि वह 2015 में एक एजेंट राजेश आर्य के जरिए शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के संपर्क में आए थे। उस समय, यह कपल एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, बेस्ट डील टीवी के डायरेक्टर थे। तब शिल्पा शेट्टी के पास कंपनी के 87% से ज्यादा शेयर थे और आर्य ने कंपनी के लिए 12% वार्षिक ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा था, लेकिन हाई टैक्स से बचने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि वह इस रकम को "इन्वेस्टमेंट" के तौर पर लगा दें। एक मीटिंग हुई और डील फिक्स हो गई कि पैसा समय पर वापस कर दिया जाएगा।