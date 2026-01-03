‘धुरंधर’ इस रिकॉर्ड से है अब भी है कोसों दूर… टॉप 10 में भी नहीं मिली जगह

‘धुरंधर’ मूवी अपडेट ( इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)
Bollywood Box Office Collection: साल 2025 की ‘धुरंधर’ एक ऐसी फिल्म है जिसने कमाई के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने इंडिया ग्रॉस में 875 करोड़ रुपये से ज्यादा (दिसंबर 2025 तक) और वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो 2025 की सबसे बड़ी हिट है।
सैकलिक्चक और बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट 741 करोड़ रुपये है, जो इसे साल की टॉप ग्रॉसर बनाता है। लेकिन जब हम ऑल-टाइम हाइएस्ट फुटफॉल्स वाली बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट देखते हैं तो साफ होता है कि कमाई और फुटफॉल्स में बड़ा फर्क है। ‘धुरंधर’ के फुटफॉल्स एप्रॉक्स 2.6- 3 करोड़ हैं, जो इसे टॉप 15-20 में रखते हैं, लेकिन टॉप 10 में अभी जगह नहीं मिली।
पुरानी फिल्में (जैसे ‘शोले’ या ‘हम आपके हैं कौन..!’) सस्ते टिकटों (5-10 रुपये) की वजह से ज्यादा दर्शक खींचती थीं, जबकि नई फिल्में महंगी टिकट्स (200-500 रुपये) और मल्टीप्लेक्स कल्चर से कमाई में आगे हैं। यही कारण है कि ‘धुरंधर’, ‘पुष्पा 2’ जैसी फिल्में कमाई के मामले में ऑल-टाइम टॉप पर हैं लेकिन टिकट बिक्री संख्या के हिसाब से ‘धुरंधर’ अभी टॉप 15-20 में है। पोस्ट-पैंडेमिक एरा में ओटीटी और हाई टिकट प्राइस ने फुटफॉल्स को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए ‘पुष्पा 2’ हिंदी ने करब 4 करोड़ फुटफॉल्स किए, लेकिन ‘धुरंधर’ अभी एप्रॉक्स 3 करोड़ के करीब है। इंफ्लेशन अडजस्टेड कमाई में पुरानी क्लासिक्स आगे हैं, लेकिन रॉ ग्रॉस में नई फिल्में डॉमिनेट कर रही हैं।
|रैंक
|फिल्म का नाम
|रिलीज डेट
|फुटफॉल्स (करोड़, एप्रॉक्स.)
|1
|शोले
|15 अगस्त 1975
|15–18 (री-रिलीज सहित)
|2
|हम आपके हैं कौन...!
|05 अगस्त 1994
|7.396
|3
|बाहुबली 2
|28 अप्रैल 2017
|5.252
|4
|गदर
|15 जून 2001
|5.057
|5
|दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ)
|20 अक्टूबर 1995
|4.797
|6
|राजा हिंदुस्तानी
|15 नवंबर 1996
|4.098
|7
|मुगल-ए-आजम
|05 अगस्त 1960
|4–5 (री-रिलीज सहित)
|8
|मदर इंडिया
|25 अक्टूबर 1957
|4–5 (री-रिलीज सहित)
|9
|बॉर्डर
|13 जून 1997
|3.708
|10
|दंगल
|23 दिसंबर 2016
|3.700
धुरंधर की स्थिति: तकरीबन 3 करोड़ फुटफॉल्स के साथ टॉप 15-20 में (जवान लगभग 3.92 करोड़, पुष्पा 2 हिंदी 4 करोड़ से नीचे)। कमाई में यह बाहुबली 2 (511 करोड़ ग्रॉस) से आगे है, लेकिन फुटफॉल्स में पीछे। विशेषज्ञों का कहना है कि 2025 में हिंदी फिल्मों की रिकवरी हुई, लेकिन फुटफॉल्स पुरानी फिल्मों से कम रहते हैं। ‘धुरंधर’ ने साबित किया कि कंटेंट और वर्ड ऑफ माउथ से महंगी टिकट्स के बावजूद बड़ा बिजनेस संभव है।
