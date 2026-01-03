3 जनवरी 2026,

शनिवार

बॉलीवुड

‘धुरंधर’ इस रिकॉर्ड से है अब भी है कोसों दूर… टॉप 10 में भी नहीं मिली जगह

Dhurandhar Movie Update: ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर भले ही गदर काट रही है, लेकिन रिलीज के 29 दिन बाद भी लोग अब भी नहीं जान पाए ये बात।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 03, 2026

dhundhar movie update

‘धुरंधर’ मूवी अपडेट ( इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

Bollywood Box Office Collection: साल 2025 की ‘धुरंधर’ एक ऐसी फिल्म है जिसने कमाई के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने इंडिया ग्रॉस में 875 करोड़ रुपये से ज्यादा (दिसंबर 2025 तक) और वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो 2025 की सबसे बड़ी हिट है।

सैकलिक्चक और बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट 741 करोड़ रुपये है, जो इसे साल की टॉप ग्रॉसर बनाता है। लेकिन जब हम ऑल-टाइम हाइएस्ट फुटफॉल्स वाली बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट देखते हैं तो साफ होता है कि कमाई और फुटफॉल्स में बड़ा फर्क है। ‘धुरंधर’ के फुटफॉल्स एप्रॉक्स 2.6- 3 करोड़ हैं, जो इसे टॉप 15-20 में रखते हैं, लेकिन टॉप 10 में अभी जगह नहीं मिली।

यह है कारण

पुरानी फिल्में (जैसे ‘शोले’ या ‘हम आपके हैं कौन..!’) सस्ते टिकटों (5-10 रुपये) की वजह से ज्यादा दर्शक खींचती थीं, जबकि नई फिल्में महंगी टिकट्स (200-500 रुपये) और मल्टीप्लेक्स कल्चर से कमाई में आगे हैं। यही कारण है कि ‘धुरंधर’, ‘पुष्पा 2’ जैसी फिल्में कमाई के मामले में ऑल-टाइम टॉप पर हैं लेकिन टिकट बिक्री संख्या के हिसाब से ‘धुरंधर’ अभी टॉप 15-20 में है। पोस्ट-पैंडेमिक एरा में ओटीटी और हाई टिकट प्राइस ने फुटफॉल्स को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए ‘पुष्पा 2’ हिंदी ने करब 4 करोड़ फुटफॉल्स किए, लेकिन ‘धुरंधर’ अभी एप्रॉक्स 3 करोड़ के करीब है। इंफ्लेशन अडजस्टेड कमाई में पुरानी क्लासिक्स आगे हैं, लेकिन रॉ ग्रॉस में नई फिल्में डॉमिनेट कर रही हैं।

ऑल-टाइम हाइएस्ट फुटफॉल्स वाली बॉलीवुड फिल्में

रैंकफिल्म का नामरिलीज डेटफुटफॉल्स (करोड़, एप्रॉक्स.)
1शोले15 अगस्त 197515–18 (री-रिलीज सहित)
2हम आपके हैं कौन...!05 अगस्त 19947.396
3बाहुबली 228 अप्रैल 20175.252
4गदर15 जून 20015.057
5दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ)20 अक्टूबर 19954.797
6राजा हिंदुस्तानी15 नवंबर 19964.098
7मुगल-ए-आजम05 अगस्त 19604–5 (री-रिलीज सहित)
8मदर इंडिया25 अक्टूबर 19574–5 (री-रिलीज सहित)
9बॉर्डर13 जून 19973.708
10दंगल23 दिसंबर 20163.700

धुरंधर की स्थिति: तकरीबन 3 करोड़ फुटफॉल्स के साथ टॉप 15-20 में (जवान लगभग 3.92 करोड़, पुष्पा 2 हिंदी 4 करोड़ से नीचे)। कमाई में यह बाहुबली 2 (511 करोड़ ग्रॉस) से आगे है, लेकिन फुटफॉल्स में पीछे। विशेषज्ञों का कहना है कि 2025 में हिंदी फिल्मों की रिकवरी हुई, लेकिन फुटफॉल्स पुरानी फिल्मों से कम रहते हैं। ‘धुरंधर’ ने साबित किया कि कंटेंट और वर्ड ऑफ माउथ से महंगी टिकट्स के बावजूद बड़ा बिजनेस संभव है।

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

03 Jan 2026 07:30 pm

Published on:

03 Jan 2026 07:29 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर’ इस रिकॉर्ड से है अब भी है कोसों दूर… टॉप 10 में भी नहीं मिली जगह

