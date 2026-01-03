‘धुरंधर’ इस रिकॉर्ड से है अब भी है कोसों दूर… टॉप 10 में भी नहीं मिली जगह

पुरानी फिल्में (जैसे ‘शोले’ या ‘हम आपके हैं कौन..!’) सस्ते टिकटों (5-10 रुपये) की वजह से ज्यादा दर्शक खींचती थीं, जबकि नई फिल्में महंगी टिकट्स (200-500 रुपये) और मल्टीप्लेक्स कल्चर से कमाई में आगे हैं। यही कारण है कि ‘धुरंधर’, ‘पुष्पा 2’ जैसी फिल्में कमाई के मामले में ऑल-टाइम टॉप पर हैं लेकिन टिकट बिक्री संख्या के हिसाब से ‘धुरंधर’ अभी टॉप 15-20 में है। पोस्ट-पैंडेमिक एरा में ओटीटी और हाई टिकट प्राइस ने फुटफॉल्स को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए ‘पुष्पा 2’ हिंदी ने करब 4 करोड़ फुटफॉल्स किए, लेकिन ‘धुरंधर’ अभी एप्रॉक्स 3 करोड़ के करीब है। इंफ्लेशन अडजस्टेड कमाई में पुरानी क्लासिक्स आगे हैं, लेकिन रॉ ग्रॉस में नई फिल्में डॉमिनेट कर रही हैं।