जिस रोल से स्टार्स डर गए, उसी ने सलमान खान को बना दिया अलग पहचान वाला एक्टर

फिल्म- 'फिर मिलेंगे' (सोर्स: X)
Salman Khan Role In Phir Milenge: बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब सबके 'भाईजान' यानी सलमान खान सुर्खियों में ना रहें। हाल ही में सलमान 60 साल के हुए हैं और उन्होंने 27 दिसंबर 2025 को अपना जन्मदिन मनाया है। इसी बीच उनके करियर से जुड़ा एक पुराना लेकिन बेहद खास किस्सा फिर से चर्चा में आ गया है। ये कहानी बताती है कि सलमान खान सिर्फ बड़े स्टार ही नहीं, बल्कि संवेदनशील और दरियादिल इंसान भी हैं। ये मामला साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'फिर मिलेंगे' फिल्म से जुड़ा है।
उस दौर में जब HIV/AIDS जैसे गंभीर विषय पर खुलकर बात करना समाज में आसान नहीं था, तब सलमान खान ने एक HIV पॉजिटिव किरदार निभाने का फैसला लिया। हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए इस फिल्म से जुड़े कुछ अनकहे पहलुओं को शेयर किया, जो अब वायरल हो रहे हैं। बता दें, शैलेंद्र सिंह के मुताबिक, जब उन्होंने इस संवेदनशील कहानी पर फिल्म बनाने की ठानी, तो कई बड़े अभिनेताओं से संपर्क किया। फिल्म की कहानी में लीड रोल को HIV संक्रमित दिखाया गया था और अंत में उसकी मौत भी होती है। उस समय कई टॉप स्टार्स ने अपनी स्टार इमेज को लेकर इस रोल को करने से इनकार कर दिया।
इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बताया कि जब इंडस्ट्री के ज्यादातर दरवाजे बंद हो चुके थे, तब उन्होंने सलमान खान को फोन किया। उस समय सलमान एक बड़े यूथ आइकन और एक्शन हीरो के तौर पर पहचाने जाते थे। शैलेंद्र को अंदेशा था कि शायद सलमान भी मना कर दें, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सलमान खान ने बिना किसी हिचक या शर्त के इस रोल के लिए तुरंत हामी भर दी।
यही नहीं, खबरों के अनुसार सलमान खान ने इस फिल्म के लिए अपनी मोटी फीस भी नहीं ली। कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ 1 रुपये में ये फिल्म की, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने पूरी तरह बिना फीस के काम किया, ताकि फिल्म का बजट सामाजिक संदेश को मजबूत करने में इस्तेमाल हो सके। फिल्म के अंत में सलमान के किरदार की मौत ने दर्शकों को भावुक कर दिया था, लेकिन इस फिल्म ने देशभर में HIV/AIDS को लेकर फैली कई गलत धारणाओं को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई।
