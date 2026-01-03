जिस रोल से स्टार्स डर गए, उसी ने सलमान खान को बना दिया अलग पहचान वाला एक्टर

उस दौर में जब HIV/AIDS जैसे गंभीर विषय पर खुलकर बात करना समाज में आसान नहीं था, तब सलमान खान ने एक HIV पॉजिटिव किरदार निभाने का फैसला लिया। हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए इस फिल्म से जुड़े कुछ अनकहे पहलुओं को शेयर किया, जो अब वायरल हो रहे हैं। बता दें, शैलेंद्र सिंह के मुताबिक, जब उन्होंने इस संवेदनशील कहानी पर फिल्म बनाने की ठानी, तो कई बड़े अभिनेताओं से संपर्क किया। फिल्म की कहानी में लीड रोल को HIV संक्रमित दिखाया गया था और अंत में उसकी मौत भी होती है। उस समय कई टॉप स्टार्स ने अपनी स्टार इमेज को लेकर इस रोल को करने से इनकार कर दिया।