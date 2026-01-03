3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

जिस रोल से स्टार्स डर गए, उसी ने सलमान खान को बना दिया अलग पहचान वाला एक्टर

Salman Khan Role In Phir Milenge: सलमान खान को बॉलीवुड में एक अलग पहचान दिलाने वाला ये वही रोल था जिससे कई स्टार्स डरते थे। ये रोल उनकी हिम्मत, करिश्मा और स्क्रीन प्रेजेंस का ऐसा संगम था जिसने उन्हें आम कलाकारों से अलग मुकाम दिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 03, 2026

जिस रोल से स्टार्स डर गए, उसी ने सलमान खान को बना दिया अलग पहचान वाला एक्टर

फिल्म- 'फिर मिलेंगे' (सोर्स: X)

Salman Khan Role In Phir Milenge: बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब सबके 'भाईजान' यानी सलमान खान सुर्खियों में ना रहें। हाल ही में सलमान 60 साल के हुए हैं और उन्होंने 27 दिसंबर 2025 को अपना जन्मदिन मनाया है। इसी बीच उनके करियर से जुड़ा एक पुराना लेकिन बेहद खास किस्सा फिर से चर्चा में आ गया है। ये कहानी बताती है कि सलमान खान सिर्फ बड़े स्टार ही नहीं, बल्कि संवेदनशील और दरियादिल इंसान भी हैं। ये मामला साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'फिर मिलेंगे' फिल्म से जुड़ा है।

सलमान खान को बना दिया अलग पहचान वाला एक्टर

उस दौर में जब HIV/AIDS जैसे गंभीर विषय पर खुलकर बात करना समाज में आसान नहीं था, तब सलमान खान ने एक HIV पॉजिटिव किरदार निभाने का फैसला लिया। हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए इस फिल्म से जुड़े कुछ अनकहे पहलुओं को शेयर किया, जो अब वायरल हो रहे हैं। बता दें, शैलेंद्र सिंह के मुताबिक, जब उन्होंने इस संवेदनशील कहानी पर फिल्म बनाने की ठानी, तो कई बड़े अभिनेताओं से संपर्क किया। फिल्म की कहानी में लीड रोल को HIV संक्रमित दिखाया गया था और अंत में उसकी मौत भी होती है। उस समय कई टॉप स्टार्स ने अपनी स्टार इमेज को लेकर इस रोल को करने से इनकार कर दिया।

इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बताया कि जब इंडस्ट्री के ज्यादातर दरवाजे बंद हो चुके थे, तब उन्होंने सलमान खान को फोन किया। उस समय सलमान एक बड़े यूथ आइकन और एक्शन हीरो के तौर पर पहचाने जाते थे। शैलेंद्र को अंदेशा था कि शायद सलमान भी मना कर दें, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सलमान खान ने बिना किसी हिचक या शर्त के इस रोल के लिए तुरंत हामी भर दी।

HIV/AIDS को लेकर फैली कई गलत धारणा

यही नहीं, खबरों के अनुसार सलमान खान ने इस फिल्म के लिए अपनी मोटी फीस भी नहीं ली। कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ 1 रुपये में ये फिल्म की, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने पूरी तरह बिना फीस के काम किया, ताकि फिल्म का बजट सामाजिक संदेश को मजबूत करने में इस्तेमाल हो सके। फिल्म के अंत में सलमान के किरदार की मौत ने दर्शकों को भावुक कर दिया था, लेकिन इस फिल्म ने देशभर में HIV/AIDS को लेकर फैली कई गलत धारणाओं को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

03 Jan 2026 04:38 pm

Published on:

03 Jan 2026 04:37 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जिस रोल से स्टार्स डर गए, उसी ने सलमान खान को बना दिया अलग पहचान वाला एक्टर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

आंख उठाकर देखा तो मुंहतोड़ जवाब देंगे… वरुण धवन ने बांग्लादेश का नाम लिए बिना दी कड़ी चेतावनी

ऑपरेशन सिंदूर पर वरुण धवन के बयान से मचा बवाल, बांग्लादेश का नाम लिए बिना दी कड़ी चेतावनी
बॉलीवुड

दीपिका-रणवीर ने LipLock से की नए साल की शुरूआत, गलती से फोटो हो गई वायरल!

Deepika Padukone Ranveer Singh Liplock photo viral on social media on new year
बॉलीवुड

हॉस्पिटल से श्रद्धा कपूर का वीडियो वायरल, पिता शक्ति कपूर के साथ देख फैंस की बढ़ी चिंता

हॉस्पिटल से श्रद्धा कपूर का वीडियो वायरल, पिता शक्ति कपूर के साथ देख फैंस की बढ़ी चिंता
बॉलीवुड

Ikkis BO Day 2 : धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ ने ‘धुरंधर’ को दी कड़ी टक्कर, बॉक्स ऑफिस की रेस में आया नया ट्विस्ट

Ikkis And Dhurandher
बॉलीवुड

ऐश्वर्या और सलमान की केमिस्ट्री पर क्या था जया बच्चन का रिएक्शन? संजय लीला भंसाली ने किया खुलासा

sanjay leela bhansali revealed jaya bachchan reaction
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.