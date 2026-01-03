आंख उठाकर देखा तो मुंहतोड़ जवाब देंगे… वरुण धवन ने बांग्लादेश का नाम लिए बिना दी कड़ी चेतावनी

फिल्म : बॉर्डर 2 (सोर्स: x @Only_suny)
Varun Bhawan Border 2: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर पूरे भारत में इस समय माहौल गरमाया हुआ है। आम जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों तक, हर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। इसी बीच अब बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। बता दें, अपनी अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर कब आओगे' के लॉन्च के मौके पर जैसलमेर पहुंचे वरुण धवन ने बिना नाम लिए पड़ोसी देश को कड़ा संदेश दिया है।
जैसलमेर में आयोजित इस इवेंट में वरुण धवन काफी आक्रामक और देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा, "हमारा देश अमन, शांति और प्यार चाहने वाला देश है, लेकिन कभी-कभी बॉर्डर जैसी फिल्मों का आना बहुत जरूरी होता है। ये हमारी युवा पीढ़ी को बताने के लिए है कि हमारे अंदर वो जुर्रत और जज्बा है कि अगर कोई हमारी धरती की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा, तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत रखते हैं।"
इतना ही नहीं, वरुण धवन ने इतिहास को याद दिलाते हुए आगे कहा कि अगर भारत 1971 में किसी दूसरे देश को आजादी दिलाने की ताकत रखता है, तो वो अपनी आजादी और सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ना भी बखूबी जानता है और उन्होंने आगे कहा, "बचपन में 'बॉर्डर' फिल्म देखकर मेरे दिल में भी सैन्य अधिकारी का किरदार निभाने की ख्वाहिश जगी थी। सनी सर (सनी देओल) की वजह से ही पूरे देश में ये जज्बा पैदा हुआ था।"
बता दें, देश में बढ़ते तनाव के बीच आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मालिक शाहरुख खान को भी ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है। उनकी टीम में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के शामिल होने पर कुछ नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही, ऐसे गरमागरम माहौल में वरुण धवन के इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है और उनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है।
साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' इसी महीने 23 जनवरी को थिएटर में दस्तक देने वाली है। बता दें, 1997 में आई ऐतिहासिक फिल्म 'बॉर्डर' के इस सीक्वल में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म के पोस्टर्स और गानों ने पहले ही दर्शकों के बीच देशभक्ति का जोश भर दिया है। अब देखना ये मजेदार होगा कि 1971 के 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बेस्ड ये कहानी बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है।
