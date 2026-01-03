आंख उठाकर देखा तो मुंहतोड़ जवाब देंगे… वरुण धवन ने बांग्लादेश का नाम लिए बिना दी कड़ी चेतावनी

Varun Bhawan Border 2: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर पूरे भारत में इस समय माहौल गरमाया हुआ है। आम जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों तक, हर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। इसी बीच अब बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। बता दें, अपनी अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर कब आओगे' के लॉन्च के मौके पर जैसलमेर पहुंचे वरुण धवन ने बिना नाम लिए पड़ोसी देश को कड़ा संदेश दिया है।