YouTuber अरमान मलिक पर लगे गंभीर आरोप, दोनों पत्नियों संग कोर्ट में होंगे पेश, जानें पूरा मामला

YouTuber Armaan Malik case: यूट्यूबर और बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे अरमान मलिक की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी दो शादी उनके लिए एक बार फिर मुसीबत बनकर आई है। जी हां! पटियाला कोर्ट में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर नोटिस जारी होने के बाद उन्हें 2 सितंबर को तलब किया गया है। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद से खलबली मची हुई है। किसी को समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। आइये जानते हैं कि अरमान मलिक के खिलाफ किसने याचिका दायर की है और क्यों की है।
अरमान मलिक पर जो दो आरोप लगे हैं उसमें एक मामला एक से ज्यादा शादियां करने का है तो दूसरा आरोप लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है। अरमान मलिक खुलकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहते हैं और बाहर घूमते और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं अब यही सब उनकी परेशानी बना है। दरअसल, अरमान मलिक और उनकी पत्नियों पायल और कृतिका मलिक के खिलाफ दविंदर राजपूत ने याचिका दायर की है आरोप लगाया है कि अरमान मलिक ने दो नहीं बल्कि चार विवाह किए हैं, जो हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन है।
याचिका में आगे यह भी आरोप लगे है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किसी भी हिंदू व्यक्ति को सिर्फ एक ही शादी करने की अनुमति है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अरमान मलिक और उनकी पहली पत्नी पायल ने हिंदू देवी-देवताओं का रूप धारण कर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। यह कार्रवाई न केवल धार्मिक भावनाओं का अपमान है बल्कि दंडनीय अपराध भी है।
बता दें, अरमान मलिक की पत्नी पायल ने कुछ समय पहले मां काली का रूप धारण किया था और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। जो एक बड़े विवाद की वजह बना। उसके खिलाफ मोहाली पुलिस में शिकायत दर्ज हुई थी। कहा गया था कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जिसके बाद अरमान मलिक और पायल ने पटियाला स्थित काली माता मंदिर में माथा टेका और अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी। पायल ने बाद में 7 दिनों तक मोहाली के काली माता मंदिर में सफाई और पूजा-पाठ भी किया। धार्मिक सजा काटने के दौरान पायल मलिक की तबीयत काफी बिगड़ गई थी और मोहाली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज हुआ है।