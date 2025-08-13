YouTuber अरमान मलिक पर लगे गंभीर आरोप, दोनों पत्नियों संग कोर्ट में होंगे पेश, जानें पूरा मामला

बता दें, अरमान मलिक की पत्नी पायल ने कुछ समय पहले मां काली का रूप धारण किया था और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। जो एक बड़े विवाद की वजह बना। उसके खिलाफ मोहाली पुलिस में शिकायत दर्ज हुई थी। कहा गया था कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जिसके बाद अरमान मलिक और पायल ने पटियाला स्थित काली माता मंदिर में माथा टेका और अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी। पायल ने बाद में 7 दिनों तक मोहाली के काली माता मंदिर में सफाई और पूजा-पाठ भी किया। धार्मिक सजा काटने के दौरान पायल मलिक की तबीयत काफी बिगड़ गई थी और मोहाली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज हुआ है।