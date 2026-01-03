‘धुरंधर 2’ ही नहीं, 2026 में बॉक्स ऑफिस पर ये मेगा सिक्वल्स फिल्में मचाएंगी थिएटर में तहलका

2026 में बॉक्स ऑफिस में छाएंगी ये फिल्में (सोर्स: X)
Bollywood Film Sequels In 2026: भारतीय सिनेमा लवर्स के लिए साल 2026 किसी बड़े धमाके से कम नहीं होने वाला है। इस साल बॉलीवुड और साउथ फिल्म की कई ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के सीक्वल पर्दे पर रिलीज होने वाली है, जिनका फैंस कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। चाहे वो सनी देओल की देशभक्ति हो या अजय देवगन का सस्पेंस, 2026 का कैलेंडर पूरी तरह से सुपरहिट फिल्मों से पैक है, तो आइए जानते हैं कि इन फिल्मों को बारे में।
देशभक्ति और महिला शक्ति का दम साल की शुरुआत 'बॉर्डर 2' के साथ होगी। बता दें, 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली इस फिल्म में सनी देओल एक बार फिर गर्जना करते दिखेंगे और उनके साथ इस बार वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी नजर आएंगे।
27 फरवरी को रानी मुखर्जी 'मर्दानी 3' में सीनियर इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी रॉय बनकर अपराधियों के पसीने छुड़ाती दिखेंगी, ये फिल्म काफी दमदार होने वाली है।
रणवीर सिंह अपनी सुपरहिट स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ 19 मार्च को कमबैक करने वाले है। ये फिल्म पहले पार्ट से कहीं ज्यादा बड़े एक्शन और सस्पेंस का वादा कर रही है।
फिल्म 'धुरंधर 2' के ठीक बाद, 3 अप्रैल को इमरान हाशमी के फैंस के लिए खुशखबरी है। बता दें, लगभग 20 साल बाद वो 'आवारापन 2' के जरिए अपने इंटेंस रोमांटिक अवतार में लौट रहे हैं, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है।
साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत 12 जून को 'जेलर 2' के साथ थिएटर में लौटेंगे। इस बार फिल्म में एस जे सूर्या जैसे नए सितारे भी रोमांच बढ़ाएंगे, जो एक्शन से भरा होगा।
फिल्म 'स्त्री 2' की सक्सेस के बाद, वरुण धवन भेड़िया के रूप में कमबैक कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें फिल्म 'थामा' में कैमियो रोल में देखा गया था। बता दें, फिल्म का 14 अगस्त, 2026 के आसपास रिलीज होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक डेट नहीं आई है।
एक्टर अजय देवगन के लिए 2026 काफी व्यस्त रहने वाला है। 2 अक्टूबर को वो 'दृश्यम 3' में एक बार फिर विजय सालगांवकर बनकर पुलिस को चकमा देते नजर आने वाले है। खास बात ये है कि इस बार हिंदी और मलयालम (मोहनलाल स्टारर) वर्जन एक साथ रिलीज हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर, ईद 2026 के मौके पर अजय देवगन अपनी कॉमेडी पलटन (अरशद वारसी, रितेश देशमुख) के साथ 'धमाल 4' में हंसी का तड़का लगाएंगे। दरअसल, साल 2026 बॉलीवुड के लिए रिकॉर्ड तोड़ने वाला साल साबित हो सकता है।
