‘धुरंधर 2’ ही नहीं, 2026 में बॉक्स ऑफिस पर ये मेगा सिक्वल्स फिल्में मचाएंगी थिएटर में तहलका

एक्टर अजय देवगन के लिए 2026 काफी व्यस्त रहने वाला है। 2 अक्टूबर को वो 'दृश्यम 3' में एक बार फिर विजय सालगांवकर बनकर पुलिस को चकमा देते नजर आने वाले है। खास बात ये है कि इस बार हिंदी और मलयालम (मोहनलाल स्टारर) वर्जन एक साथ रिलीज हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर, ईद 2026 के मौके पर अजय देवगन अपनी कॉमेडी पलटन (अरशद वारसी, रितेश देशमुख) के साथ 'धमाल 4' में हंसी का तड़का लगाएंगे। दरअसल, साल 2026 बॉलीवुड के लिए रिकॉर्ड तोड़ने वाला साल साबित हो सकता है।