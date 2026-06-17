क्या Alpha का असली हीरो म्यूजिक है या फीमेल असैसिन? DJ HUGEL के बीट्स पर फिदा हुए फैंस

DJ HUGEL Jamaican Bam Bam in Alpha: यशराज फिल्म्स की मोस्ट अवेटेड स्पाई थ्रिलर 'अल्फा' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल, फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी जैसी दमदार स्टारकास्ट मौजूद है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है ट्रेलर में यूज किए गए इंटरनेशनल DJ HUGEL के फेमस ट्रैक ‘Jamaican Bam Bam’ ने, यही वजह है कि अब फैंस के बीच एक मजेदार बहस शुरू हो गई है। क्या 'अल्फा' (Alpha) का असली हीरो इसका हाई-ऑक्टेन म्यूजिक है या फिर इसकी फीमेल असैसिन और स्पाई किरदार?