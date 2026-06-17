आलिया भट्ट का नाम सुनते ही भड़क गए थे डायरेक्टर अभिषेक चौबे! बोले- ‘क्या सब पागल हो गए हैं?

बता दें, एक्टर पंकज त्रिपाठी ने अहम भूमिका निभाई। बता दें, बिहार से होने के कारण पंकज उस दुनिया और जीवनशैली को बेहतर तरीके से समझते थे, जिससे फिल्म का किरदार जुड़ा हुआ था। अभिषेक चौबे ने बताया कि शूटिंग से पहले रोजाना लंबी रीडिंग सेशन होते थे, जहां किरदार की सोच, संघर्ष और उसके जीवन के अनुभवों पर विस्तार से चर्चा की जाती थी। साथ ही, पंकज त्रिपाठी ने आलिया को किरदार के करीब लाने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। वो उन्हें शांत माहौल में आंखें बंद करके अपने किरदार की पूरी जिंदगी की कल्पना करने के लिए कहते थे। इस अभ्यास से आलिया धीरे-धीरे उस दुनिया को महसूस करने लगीं और अपने किरदार से भावनात्मक रूप से जुड़ गईं।