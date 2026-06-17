आलिया असैसिन, शरवरी स्पाई और सामने ऋतिक रोशन! Alpha का ये कनेक्शन फैंस को कर देगा हैरान

बता दें, फिल्म अल्फा (Alpha) के ट्रेलर में ऋतिक रोशन की एंट्री हो चुकी है और आप देख सकते है कि ट्रेलर के लास्ट में आलिया भट्ट और शरवरी ऋतिक रोशन के पास जाते हुए नजर आए है। ट्रेलर को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म काफी दमदार होने वाला है। बता दें, ट्रेलर में उनकी झलक दिखने के बाद फैंस का मानना है कि ‘War’ फ्रेंचाइजी के कबीर और ‘Alpha’ की कहानी के बीच कोई बड़ा कनेक्शन हो सकता है। कई सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ऋतिक रोशन सिर्फ कैमियो नहीं, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने वाले अहम किरदार में नजर आ सकते हैं।