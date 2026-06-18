आलिया भट्ट के Alpha Trailer में दिखीं Hollywood Vibes! फैंस बोले- “ये सीन तो हमने पहले भी देखा है!”

माना जा रहा है कि वो YRF स्पाई यूनिवर्स के अपने लोकप्रिय किरदार कबीर के रूप में वापसी करेंगे। इसमें मजेदार बात ये है कि सोशल मीडिया पर कॉपी बहस जितनी तेज है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा आलिया के एक्शन, फिल्म के स्केल और YRF स्पाई यूनिवर्स के अगले चैप्टर को लेकर हो रही है। अब देखना होगा कि 3 जुलाई को रिलीज होने वाली 'अल्फा' अपना जादू चला पाती है या नहीं।