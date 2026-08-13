‘बॉलीवुड में मेरा कोई नहीं था, आने का इरादा नहीं था’, Elvish Yadav ने साइन की ‘मालामाल वीकली 2’, रितेश-परेश रावल के साथ आएंगे नजर

एल्विश के इस पोस्ट के बाद उनके फैंस काफी उत्साहित नजर आए। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने उन्हें लगातार प्यार और सपोर्ट मिलने की बात कही, तो दूसरे फैन ने उन्हें मेहनत जारी रखने और बड़े पर्दे पर अपना जलवा दिखाने की शुभकामना दी। दरअसल, एक यूजर ने एल्विश के लगातार फिल्मों के ऐलान पर मजेदार अंदाज में लिखा कि जितनी जल्दी उनकी फिल्में अनाउंस हो रही हैं, उतनी जल्दी तो उनकी गर्लफ्रेंड भी जवाब नहीं देती। फैंस के इन रिएक्शंस से साफ है कि एल्विश के समर्थक उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में देखने को लेकर उत्साहित हैं।