यूट्यूब से बॉलीवुड तक एल्विश यादव की बड़ी छलांग, टाइगर श्रॉफ के साथ करेंगे डेब्यू, फैंस बोले- ‘आप पर गर्व है’

एल्विश यादव पहले से ही एक फेमस यूट्यूबर थे, लेकिन 'बिग बॉस OTT 2', 'प्लेग्राउंड', 'MTV रोडीज XX: डबल क्रॉस', 'लाफ्टर शेफ्स' सहित कई रियलिटी शोज में नजर आने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। अब उनके फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें, रेमो डिसूजा और टाइगर श्रॉफ इससे पहले साल 2016 में रिलीज हुई 'ए फ्लाइंग जट्ट' में साथ काम कर चुके हैं। हालांकि, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। अब दोनों एक बार फिर नई एक्शन फ्रेंचाइजी के जरिए साथ आ रहे हैं।