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Arjun Kapoor : “पापा से एक भी पैसा नहीं लिया”, फिर भी देखिए अर्जुन कपूर के पास हैं 7 करोड़ की कारें, जूते भी लग्जरी

Arjun Kapoor Birthday Special : स्टार किड होने के कारण अर्जुन कपूर को ट्रोल किया जाता है। पर, एक्टर कहते हैं कि करोड़ों की कार हो या कोई आलीशान चीज वो उनके दम पर है। अर्जुन कपूर के 41 वें जन्मदिन पर आइए उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं।
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मुंबई

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Ravi Gupta

Jun 25, 2026

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Arjun Kapoor 41th Birthday | कार की प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- Gemini AI

Arjun Kapoor Birthday Special :"इश्कजादे के बाद से, मैंने अपने पिता से एक भी पैसा नहीं लिया है।" यह बात राज शमानी (Raj Shamani) के पॉडकास्ट में एक्टर ने कही थी। वो बताते भी हैं कि कार, घर से लेकर तमाम लग्जरी चीजें खुद के दम पर हासिल किया है। इन चीजों को देखने पर पता चलता है कि अर्जुन "किंग साइज लाइफ" जीने में भरोसा करते हैं।

Arjun Kapoor 41th Birthday | अर्जुन कपूर का जन्मदिन

26 जून को अर्जुन कपूर 41 वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। आइए, इस खास मौके पर एक्टर की लग्जरी लाइफ के बारे में जानते हैं। कार, घर, जूते से लेकर तमाम चीजों के बारे में एक-एक करके जानेंगे-

मल्टी-करोड़ कार कलेक्शन

अर्जुन कपूर की कार कलेक्शन से पता चलता है कि एक्टर को रफ्तार और लग्जरी कार्स का शौक है। उनके गैरेज में दुनिया की सबसे महंगी और प्रीमियम एसयूवी (SUVs) मौजूद हैं:

लग्जरी कार (Luxury Car)अनुमानित कीमतखासियत और स्टेटस
Mercedes-Maybach GLS 600₹2.43 करोड़ से अधिकयह अर्जुन के कलेक्शन की सबसे महंगी कार है, जिसे अपनी अत्यधिक लग्जरी और आलीशान इंटीरियर के लिए जाना जाता है।
Maserati Levante₹1.50 करोड़ से अधिकयह शानदार Italian रेसिंग स्टाइल और दमदार परफॉर्मेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है।
Land Rover Defender 110₹1.00 करोड़ से ₹1.30 करोड़अपनी क्लासिक बनावट और बेहतरीन ऑफ-रोडिंग क्षमताओं के कारण यह कार अर्जुन की पसंदीदा सवारी में से एक है।
Volvo XC90 & Audi Q5₹65 लाख से ₹1.00 करोड़ये गाड़ियां दैनिक आवागमन, सुरक्षा और बेहतरीन सफर के आराम के लिए उनके काफिले में शामिल हैं।

आलीशान अपार्टमेंट और अन्य लग्जरी शौक

लाइफस्टाइल कलेक्शनविवरण और खासियत
जुहू का 4-BHK अपार्टमेंटमुंबई के सबसे महंगे और पॉश इलाके जुहू में अर्जुन कपूर का एक आलीशान कस्टमाइज्ड घर है।
ब्रांडेड वॉचेसउनके पास दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स जैसे Audemars Piguet (Royal Oak), Rolex (Submariner), और Hublot का क्लासिक कलेक्शन है, जिनकी कीमतें ₹15 लाख से शुरू होकर ₹80 लाख से ऊपर तक जाती हैं।
कस्टमाइज्ड स्नीकर्सअर्जुन बॉलीवुड के जाने-माने 'स्नीकरहेड' हैं। उनके वॉक-इन क्लोजेट में Nike (Air Jordan Series), Yeezy, और Gucci के रेयर और लिमिटेड एडिशन जूते शामिल हैं, जिनकी कीमत लाखों में है।
कस्टमाइज्ड वैनिटी वैनशूटिंग के दौरान आराम के लिए उनके पास एक फाइव-स्टार होटल के सुइट जैसी वैनिटी वैन है, जिसमें मिनी-बेडरूम, आधुनिक वॉशरूम और रीक्लाइनर सोफे जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।

इस हिसाब से अर्जुन के पास करीब 7 करोड़ रुपए की कारें हैं। स्टार किड होने के कारण अर्जुन कपूर को ट्रोल किया जाता है। पर, यह बयान और उनकी सफलता से साफ पता चलता है कि स्टार किड होने के बावजूद उन्होंने अपनी सुख-सुविधाओं की हर चीज को खुद की आत्मनिर्भरता और मेहनत के दम पर हासिल किया है।

फिटनेस को लेकर भी अनुशासित

अर्जुन कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने देखा ही है। उनका वजन कभी 140-143 किलो था और एक्टर ने कैसे अपना 50 किलो वजन घटाया था। आज भी वो जिम में जमकर पसीना बहाते हैं। कहा जाता है कि वो फिटनेस को लेकर अनुशासित रहने वालों में से हैं।

अर्जुन कपूर प्यार को लेकर क्या सोचते हैं?

अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के रिश्ते के बारे में हर कोई जानता है। इससे पता चलता है कि वो जेंटलमैन की तरह रिश्तों को निभाते हैं। एक बार अर्जुन ने कहा था, "प्यार में कम्फर्ट और सहूलियत होना सबसे जरूरी है।"

इससे यह भी पता चलता है कि अर्जुन कपूर सिर्फ धन से नहीं बल्कि, दिल से भी अमीर हैं।

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अर्जुन कपूर

Published on:

25 Jun 2026 06:59 pm

Hindi News / Lifestyle News / Arjun Kapoor : “पापा से एक भी पैसा नहीं लिया”, फिर भी देखिए अर्जुन कपूर के पास हैं 7 करोड़ की कारें, जूते भी लग्जरी

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