Arjun Kapoor : “पापा से एक भी पैसा नहीं लिया”, फिर भी देखिए अर्जुन कपूर के पास हैं 7 करोड़ की कारें, जूते भी लग्जरी

Arjun Kapoor 41th Birthday | कार की प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- Gemini AI
Arjun Kapoor Birthday Special :"इश्कजादे के बाद से, मैंने अपने पिता से एक भी पैसा नहीं लिया है।" यह बात राज शमानी (Raj Shamani) के पॉडकास्ट में एक्टर ने कही थी। वो बताते भी हैं कि कार, घर से लेकर तमाम लग्जरी चीजें खुद के दम पर हासिल किया है। इन चीजों को देखने पर पता चलता है कि अर्जुन "किंग साइज लाइफ" जीने में भरोसा करते हैं।
26 जून को अर्जुन कपूर 41 वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। आइए, इस खास मौके पर एक्टर की लग्जरी लाइफ के बारे में जानते हैं। कार, घर, जूते से लेकर तमाम चीजों के बारे में एक-एक करके जानेंगे-
अर्जुन कपूर की कार कलेक्शन से पता चलता है कि एक्टर को रफ्तार और लग्जरी कार्स का शौक है। उनके गैरेज में दुनिया की सबसे महंगी और प्रीमियम एसयूवी (SUVs) मौजूद हैं:
|लग्जरी कार (Luxury Car)
|अनुमानित कीमत
|खासियत और स्टेटस
|Mercedes-Maybach GLS 600
|₹2.43 करोड़ से अधिक
|यह अर्जुन के कलेक्शन की सबसे महंगी कार है, जिसे अपनी अत्यधिक लग्जरी और आलीशान इंटीरियर के लिए जाना जाता है।
|Maserati Levante
|₹1.50 करोड़ से अधिक
|यह शानदार Italian रेसिंग स्टाइल और दमदार परफॉर्मेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है।
|Land Rover Defender 110
|₹1.00 करोड़ से ₹1.30 करोड़
|अपनी क्लासिक बनावट और बेहतरीन ऑफ-रोडिंग क्षमताओं के कारण यह कार अर्जुन की पसंदीदा सवारी में से एक है।
|Volvo XC90 & Audi Q5
|₹65 लाख से ₹1.00 करोड़
|ये गाड़ियां दैनिक आवागमन, सुरक्षा और बेहतरीन सफर के आराम के लिए उनके काफिले में शामिल हैं।
|लाइफस्टाइल कलेक्शन
|विवरण और खासियत
|जुहू का 4-BHK अपार्टमेंट
|मुंबई के सबसे महंगे और पॉश इलाके जुहू में अर्जुन कपूर का एक आलीशान कस्टमाइज्ड घर है।
|ब्रांडेड वॉचेस
|उनके पास दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स जैसे Audemars Piguet (Royal Oak), Rolex (Submariner), और Hublot का क्लासिक कलेक्शन है, जिनकी कीमतें ₹15 लाख से शुरू होकर ₹80 लाख से ऊपर तक जाती हैं।
|कस्टमाइज्ड स्नीकर्स
|अर्जुन बॉलीवुड के जाने-माने 'स्नीकरहेड' हैं। उनके वॉक-इन क्लोजेट में Nike (Air Jordan Series), Yeezy, और Gucci के रेयर और लिमिटेड एडिशन जूते शामिल हैं, जिनकी कीमत लाखों में है।
|कस्टमाइज्ड वैनिटी वैन
|शूटिंग के दौरान आराम के लिए उनके पास एक फाइव-स्टार होटल के सुइट जैसी वैनिटी वैन है, जिसमें मिनी-बेडरूम, आधुनिक वॉशरूम और रीक्लाइनर सोफे जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।
इस हिसाब से अर्जुन के पास करीब 7 करोड़ रुपए की कारें हैं। स्टार किड होने के कारण अर्जुन कपूर को ट्रोल किया जाता है। पर, यह बयान और उनकी सफलता से साफ पता चलता है कि स्टार किड होने के बावजूद उन्होंने अपनी सुख-सुविधाओं की हर चीज को खुद की आत्मनिर्भरता और मेहनत के दम पर हासिल किया है।
अर्जुन कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने देखा ही है। उनका वजन कभी 140-143 किलो था और एक्टर ने कैसे अपना 50 किलो वजन घटाया था। आज भी वो जिम में जमकर पसीना बहाते हैं। कहा जाता है कि वो फिटनेस को लेकर अनुशासित रहने वालों में से हैं।
अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के रिश्ते के बारे में हर कोई जानता है। इससे पता चलता है कि वो जेंटलमैन की तरह रिश्तों को निभाते हैं। एक बार अर्जुन ने कहा था, "प्यार में कम्फर्ट और सहूलियत होना सबसे जरूरी है।"
इससे यह भी पता चलता है कि अर्जुन कपूर सिर्फ धन से नहीं बल्कि, दिल से भी अमीर हैं।
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