Arjun Kapoor : “पापा से एक भी पैसा नहीं लिया”, फिर भी देखिए अर्जुन कपूर के पास हैं 7 करोड़ की कारें, जूते भी लग्जरी

Arjun Kapoor Birthday Special :"इश्कजादे के बाद से, मैंने अपने पिता से एक भी पैसा नहीं लिया है।" यह बात राज शमानी (Raj Shamani) के पॉडकास्ट में एक्टर ने कही थी। वो बताते भी हैं कि कार, घर से लेकर तमाम लग्जरी चीजें खुद के दम पर हासिल किया है। इन चीजों को देखने पर पता चलता है कि अर्जुन "किंग साइज लाइफ" जीने में भरोसा करते हैं।