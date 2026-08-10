Dark Circles: आंखों के नीचे दिखने लगे हैं काले घेरे? डेली रूटीन में इन आसान टिप्स को करें शामिल

Dark Circles/ image credit freepik
Dark Circles Treatment: आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे में अगर आप डार्क सर्कल्स से परेशान हैं, तो यहां बताए गए टिप्स को फॉलो करने से इन्हें कम करने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं आंखों के नीचे काले घेरे होने की वजह क्या है, इन्हें कम करने के लिए क्या किया जा सकता है और किन गलतियों से बचना चाहिए।
आंखों के नीचे की त्वचा चेहरे के दूसरे हिस्सों की तुलना में काफी पतली होती है। इस वजह से इस हिस्से में मौजूद ब्लड वेसल्स और त्वचा के नीचे होने वाले बदलाव ज्यादा आसानी से दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा, उम्र बढ़ने के साथ आंखों के नीचे की त्वचा पतली होने और वहां मौजूद फैट या वॉल्यूम में बदलाव के कारण भी यह हिस्सा ज्यादा गहरा दिखाई दे सकता है।
रात में देर तक जागना और कम सोना आंखों के नीचे की थकान को बढ़ा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोज एक तय समय पर सोएं और पर्याप्त नींद लें।
अगर आंखों के नीचे सूजन या थकान की वजह से यह हिस्सा ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है, तो कुछ देर ठंडी सिकाई करने से राहत मिल सकती है। इसके लिए साफ कपड़े में आइस क्यूब लपेटकर हल्के हाथों से आंखों के नीचे सिकाई करें। ध्यान दें कि बहुत ज्यादा देर ठंडी चीज को सीधे त्वचा पर लगाने से बचें।
सूरज की UV किरणें त्वचा में पिगमेंटेशन को बढ़ा सकती हैं। इसलिए बाहर निकलते समय चेहरे और आंखों के आसपास के हिस्से को धूप से बचाना जरूरी है। इसके लिए आप सनस्क्रीन के साथ सनग्लासेज का भी इस्तेमाल कर सकते है।
आंखों के नीचे की त्वचा में रूखापन होने पर महीन रेखाएं और थकान ज्यादा दिखाई दे सकती है। इसलिए इस हिस्से के लिए उपयुक्त मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। हालांकि, कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले यह जांच लें कि वह आंखों के आसपास इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह किसी भी प्रकार से डॉक्टर की सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है।
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