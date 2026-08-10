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Dark Circles: आंखों के नीचे दिखने लगे हैं काले घेरे? डेली रूटीन में इन आसान टिप्स को करें शामिल

Dark Circles Kaise Kam Kare: अगर आप आंखों के नीचे पड़ने वाले काले निशानों से परेशान हैं, तो आप यहां बताए गए टिप्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके इन्हें कम कर सकते है।
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भारत

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Priyambada yadav

Aug 10, 2026

Aankhon Ke Neeche Kaale Ghere, Dark Circles Ke Gharelu Upay

Dark Circles/ image credit freepik

Dark Circles Treatment: आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे में अगर आप डार्क सर्कल्स से परेशान हैं, तो यहां बताए गए टिप्स को फॉलो करने से इन्हें कम करने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं आंखों के नीचे काले घेरे होने की वजह क्या है, इन्हें कम करने के लिए क्या किया जा सकता है और किन गलतियों से बचना चाहिए। 

आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं?

आंखों के नीचे की त्वचा चेहरे के दूसरे हिस्सों की तुलना में काफी पतली होती है। इस वजह से इस हिस्से में मौजूद ब्लड वेसल्स और त्वचा के नीचे होने वाले बदलाव ज्यादा आसानी से दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा, उम्र बढ़ने के साथ आंखों के नीचे की त्वचा पतली होने और वहां मौजूद फैट या वॉल्यूम में बदलाव के कारण भी यह हिस्सा ज्यादा गहरा दिखाई दे सकता है।

डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए क्या करें?

रोजमर्रा की आदतों में सुधार करके कुछ हद तक डार्क सर्कल्स को कम करने में मदद मिल सकती है।

1. पर्याप्त नींद लें

रात में देर तक जागना और कम सोना आंखों के नीचे की थकान को बढ़ा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोज एक तय समय पर सोएं और पर्याप्त नींद लें। 

2. सिकाई करें

अगर आंखों के नीचे सूजन या थकान की वजह से यह हिस्सा ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है, तो कुछ देर ठंडी सिकाई करने से राहत मिल सकती है। इसके लिए साफ कपड़े में आइस क्यूब लपेटकर हल्के हाथों से आंखों के नीचे सिकाई करें। ध्यान दें कि बहुत ज्यादा देर ठंडी चीज को सीधे त्वचा पर लगाने से बचें।

3. धूप से बचाएं

सूरज की UV किरणें त्वचा में पिगमेंटेशन को बढ़ा सकती हैं। इसलिए बाहर निकलते समय चेहरे और आंखों के आसपास के हिस्से को धूप से बचाना जरूरी है। इसके लिए आप सनस्क्रीन के साथ सनग्लासेज का भी इस्तेमाल कर सकते है।

4. मॉइस्चराइज रखें

आंखों के नीचे की त्वचा में रूखापन होने पर महीन रेखाएं और थकान ज्यादा दिखाई दे सकती है। इसलिए इस हिस्से के लिए उपयुक्त मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। हालांकि, कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले यह जांच लें कि वह आंखों के आसपास इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित है।

डार्क सर्कल्स कम करने के चक्कर में न करें ये गलतियां

  • हर व्यक्ति में डार्क सर्कल्स का कारण अलग हो सकता है। इसलिए सिर्फ ज्यादा सोने से समस्या पूरी तरह ठीक हो जाए, यह जरूरी नहीं है।
  • आंखों के नीचे का हिस्सा नाजुक होता है। इसलिए मसाज करते समय ज्यादा दबाव डालने या बार-बार रगड़ने से त्वचा में जलन हो सकती है।
  • आंखों के आसपास बिना सोचे-समझे घरेलू नुस्खे आजमाने से जलन और इरिटेशन हो सकता है। इसलिए आंखों के पास किसी भी घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल न करें।
  • डार्क सर्कल्स के पीछे अगर पिगमेंटेशन, उम्र से जुड़े बदलाव या आंखों के नीचे वॉल्यूम में कमी जैसी वजह है, तो केवल घरेलू उपायों के बजाय डॉक्टर से संपर्क करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह किसी भी प्रकार से डॉक्टर की सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है।

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Updated on:

10 Aug 2026 06:04 pm

Published on:

10 Aug 2026 05:57 pm

Hindi News / Lifestyle News / Dark Circles: आंखों के नीचे दिखने लगे हैं काले घेरे? डेली रूटीन में इन आसान टिप्स को करें शामिल

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