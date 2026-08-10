Dark Circles: आंखों के नीचे दिखने लगे हैं काले घेरे? डेली रूटीन में इन आसान टिप्स को करें शामिल

Dark Circles Treatment: आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे में अगर आप डार्क सर्कल्स से परेशान हैं, तो यहां बताए गए टिप्स को फॉलो करने से इन्हें कम करने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं आंखों के नीचे काले घेरे होने की वजह क्या है, इन्हें कम करने के लिए क्या किया जा सकता है और किन गलतियों से बचना चाहिए।