10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

दांतों को साफ रखने के लिए कैसे करें ब्रश, ब्रेसेज लगे हों या दांत निकलवाने के बाद इन बातों का रखें ध्यान

Brush Karne Ka Sahi Tarika: दांत निकलवाए हों, ब्रेसेज लगे हों या रोजाना दांतों को साफ रखने के लिए ब्रश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Aug 10, 2026

Teeth Brushing Ka Sahi Tarika, Danton Ki Safai Kaise Karein

Oral Health Tips/ image credit freepik

How To Brush Teeth Properly: दांतों को रोजाना ब्रश करना सिर्फ मुंह को साफ रखने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह ओरल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में भी मदद करता है। सही तरीके से ब्रश करने से दांतों पर जमा प्लाक और बैक्टीरिया को हटाने में मदद मिलती है, जिससे कैविटी और मसूड़ों से जुड़ी समस्याओं का जोखिम कम हो सकता है। आइए जानते हैं दांतों को ब्रश करने का सही तरीका और अलग-अलग परिस्थितियों में ब्रश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

सही तरीके से ब्रश कैसे करें?

  1. सबसे पहले टूथब्रश को हल्के पानी से गीला करें और उस पर मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट लगाएं।
  2. ब्रश को मसूड़ों की लाइन की ओर लगभग 45 डिग्री के कोण पर रखें और छोटे व हल्के स्ट्रोक्स में दांतों को साफ करें।
  3. दांतों की बाहरी सतह के साथ-साथ पीछे की दांत और चबाने वाली सतह को भी अच्छी तरह साफ करें।
  4. आगे के ऊपरी और निचले दांतों की अंदरूनी सतह को भी ब्रश करें।
  5. ब्रश करने के बाद टूथपेस्ट को थूक दें और मुंह को पानी से कुल्ला कर लें।
  6. इसके बाद जीभ को भी साफ करें, क्योंकि बैक्टीरिया और प्लाक जमा हो सकते हैं।

ब्रेसेज लगे हों तो ऐसे करें ब्रश

ब्रेसेज लगे होने पर दांतों की सफाई करते समय थोड़ी ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। अगर ब्रेसेज में कोई रिमूवेबल हिस्सा या रबर बैंड है, तो उसे हटाकर साफ करें। इसके बाद ब्रश की मदद से ब्रेसेज के आसपास, तारों और पिन के नीचे जमा खाने के कणों को सावधानी से साफ करें। दांतों की सामान्य तरह से सफाई करने के साथ-साथ ब्रेसेज के तारों को भी साफ करना जरूरी है।

दांत निकलवाने के बाद कैसे करें ब्रश?

दांत निकलवाने के बाद ब्रश करते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी होती है। शुरुआती दिनों में ठंडे और साफ पानी से गीला किए हुए ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है और निकाले गए दांत की जगह पर सीधे ब्रश करने से बचना चाहिए। ब्रश करते समय टांकों को नुकसान न पहुंचे, इसका ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ही दांत निकलवाने के बाद पहले दिन तेजी से कुल्ला करने से भी बचना चाहिए।

बच्चों को ब्रश कराते समय इन बातों का रखें ध्यान

छोटे बच्चों के लिए सॉफ्ट और छोटे आकार का टूथब्रश इस्तेमाल करें। 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट की मात्रा बहुत कम, लगभग चावल के दाने जितनी रखी जा सकती है। 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए मटर के दाने के बराबर मात्रा इस्तेमाल की जा सकती है।

ब्रश करते समय न करें ये 5 गलतियां

  1. ज्यादा दबाव डालने से दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हल्के हाथ से ब्रश करें।
  2. दांतों की अच्छी सफाई के लिए कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करें।
  3. आगे के दांतों के साथ-साथ दांतों की अंदरूनी, बाहरी और चबाने वाली सतह को भी साफ करना जरूरी है।
  4. जीभ पर भी बैक्टीरिया और प्लाक जमा हो सकते हैं, इसलिए इसे धीरे से साफ करें।
  5. ब्रिसल्स घिसने या फैलने लगें तो टूथब्रश बदल देना चाहिए। आमतौर पर हर 3 से 4 महीने में ब्रश बदलने की सलाह दी जाती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह किसी भी प्रकार से डॉक्टर की सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2026 02:33 pm

Published on:

10 Aug 2026 02:27 pm

Hindi News / Lifestyle News / दांतों को साफ रखने के लिए कैसे करें ब्रश, ब्रेसेज लगे हों या दांत निकलवाने के बाद इन बातों का रखें ध्यान

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Dark Circles: आंखों के नीचे दिखने लगे हैं काले घेरे? डेली रूटीन में इन आसान टिप्स को करें शामिल

Aankhon Ke Neeche Kaale Ghere, Dark Circles Ke Gharelu Upay
लाइफस्टाइल

Gardening: बागवानी करने से तनाव कम करने से लेकर मूड बेहतर करने तक, सेहत से जुड़े होते हैं कई फायदे

Health Benefits Of Gardening, Gardening For Mental Health
लाइफस्टाइल

Eyebrow Threading Vs Waxing: जानें स्किन और जरूरत के अनुसार कौन-सा तरीका है बेहतर

Eyebrow Threading Vs Waxing, Eyebrow Waxing Or Threading
लाइफस्टाइल

FCRA Bill 2026: क्या है पूरा मामला? इन प्रावधानों पर क्यों मचा बवाल, विपक्ष क्यों कर रहा विरोध

Monsoon Session 2026
लाइफस्टाइल

Hair Care Tips: हफ्ते में कितनी बार शैंपू करना चाहिए? जानिए ऑयली, ड्राई और घुंघराले बालों को धोने का सही तरीका

Oily Scalp Ke Liye Shampoo, Curly Hair Shampoo Tips
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.