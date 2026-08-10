दांतों को साफ रखने के लिए कैसे करें ब्रश, ब्रेसेज लगे हों या दांत निकलवाने के बाद इन बातों का रखें ध्यान

How To Brush Teeth Properly: दांतों को रोजाना ब्रश करना सिर्फ मुंह को साफ रखने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह ओरल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में भी मदद करता है। सही तरीके से ब्रश करने से दांतों पर जमा प्लाक और बैक्टीरिया को हटाने में मदद मिलती है, जिससे कैविटी और मसूड़ों से जुड़ी समस्याओं का जोखिम कम हो सकता है। आइए जानते हैं दांतों को ब्रश करने का सही तरीका और अलग-अलग परिस्थितियों में ब्रश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।