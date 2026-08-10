दांतों को साफ रखने के लिए कैसे करें ब्रश, ब्रेसेज लगे हों या दांत निकलवाने के बाद इन बातों का रखें ध्यान

Oral Health Tips/ image credit freepik
How To Brush Teeth Properly: दांतों को रोजाना ब्रश करना सिर्फ मुंह को साफ रखने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह ओरल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में भी मदद करता है। सही तरीके से ब्रश करने से दांतों पर जमा प्लाक और बैक्टीरिया को हटाने में मदद मिलती है, जिससे कैविटी और मसूड़ों से जुड़ी समस्याओं का जोखिम कम हो सकता है। आइए जानते हैं दांतों को ब्रश करने का सही तरीका और अलग-अलग परिस्थितियों में ब्रश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
ब्रेसेज लगे होने पर दांतों की सफाई करते समय थोड़ी ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। अगर ब्रेसेज में कोई रिमूवेबल हिस्सा या रबर बैंड है, तो उसे हटाकर साफ करें। इसके बाद ब्रश की मदद से ब्रेसेज के आसपास, तारों और पिन के नीचे जमा खाने के कणों को सावधानी से साफ करें। दांतों की सामान्य तरह से सफाई करने के साथ-साथ ब्रेसेज के तारों को भी साफ करना जरूरी है।
दांत निकलवाने के बाद ब्रश करते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी होती है। शुरुआती दिनों में ठंडे और साफ पानी से गीला किए हुए ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है और निकाले गए दांत की जगह पर सीधे ब्रश करने से बचना चाहिए। ब्रश करते समय टांकों को नुकसान न पहुंचे, इसका ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ही दांत निकलवाने के बाद पहले दिन तेजी से कुल्ला करने से भी बचना चाहिए।
छोटे बच्चों के लिए सॉफ्ट और छोटे आकार का टूथब्रश इस्तेमाल करें। 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट की मात्रा बहुत कम, लगभग चावल के दाने जितनी रखी जा सकती है। 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए मटर के दाने के बराबर मात्रा इस्तेमाल की जा सकती है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह किसी भी प्रकार से डॉक्टर की सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है।
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