टूटे और क्रैक हुए नाखून ऐसे करें फिक्स, लंबे नाखूनों की देखभाल में कारगर ये टिप्स जान लीजिए

How To Fix A Broken Nail: लंबे और खूबसूरत शेप में नाखून हाथों की खूबसूरती बढ़ा देते हैं, लेकिन इनका ख्याल भी काफी ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि बालों में फंसने या किसी भी चीज में थोड़ा सा भी लगने पर ये टूट जाते हैं। ऐसे में टूटे हुए नाखून न सिर्फ देखने में खराब लगते हैं, बल्कि कई बार इनमें दर्द और असहजता भी हो सकती है। अगर आपका नाखून थोड़ा टूट गया है या उसमें क्रैक आ गया है, तो कुछ आसान तरीकों की मदद से इसे अस्थायी रूप से ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं, टूटे हुए नाखून को फिक्स करने से जुड़े कुछ आसान टिप्स।