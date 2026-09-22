Hair Color करने से पहले पैच टेस्ट और सही शेड चुनने समेत इन 9 बातों का रखें ध्यान 

First Time Hair Coloring Tips: बालों में कलर फैशन ट्रेंड फॉलो करने या अपने लुक में बदलाव करने के साथ ही कई लोग सफेद बालों को छिपाने के लिए करवाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग किसी खास मौके, पार्टी या नए लुक के लिए टेम्परेरी हेयर कलर करवाना भी पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप पहली बार हेयर कलर करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे बाद में आपको कोई परेशानी न हो। आइए जानते हैं बालों से जुड़ी परेशानी से बचने के टिप्स।