Temporary Hair Color Ideas: बिना ब्लीच और परमानेंट हेयर कलर के बालों को कैसे रंगे? ट्राई करें ये 4 आसान ट्रिक्स

अगर आप बालों में हल्का और टेम्पररी कलर करना चाहते हैं, तो कंसीलर और आईशैडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जिस हिस्से के बालों को रंगना चाहते हैं, वहां थोड़ा सा कंसीलर लगाएं। इसके बाद अपनी पसंद के रंग का आईशैडो उस पर अच्छी तरह लगा दें। कंसीलर की वजह से आईशैडो बालों पर आसानी से चिपकने के साथ ही रंग भी खिल कर आता है। इससे बालों में रंगीन हाइलाइट्स नजर आने लगती हैं। यह तरीका उन लोगों के लिए अच्छा है जो बिना ज्यादा मेहनत के बालों में नया लुक चाहते हैं।