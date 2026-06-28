इम्तियाज अली की Real Love Story: प्यार, शादी और ब्रेकअप; इनकी प्रेम कहानी की 4 बातें सिखाती हैं रिश्तों की अहमियत

इम्तियाज और प्रीति की मुलाकात जमशेदपुर में हुई थी। उस वक्त दोनों युवा थे। मुलाकात के बाद साल 1995 में दोनों ने वहीं शादी कर ली। इम्तियाज ने अपनी पहली फीचर फिल्म के निर्देशन से एक साल पहले यह शादी की थी। कहा जाता है कि मुंबई में अपने पैर जमाने और टेलीविजन से फीचर फिल्मों तक के संघर्ष भरे सफर में प्रीति हमेशा उनके साथ एक मजबूत सहारे की तरह खड़ी रहीं।