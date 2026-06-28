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इम्तियाज अली की Real Love Story: प्यार, शादी और ब्रेकअप; इनकी प्रेम कहानी की 4 बातें सिखाती हैं रिश्तों की अहमियत

Imtiaz Ali Real Love Story: 'मैं वापस आऊंगा' फिल्म के कारण इम्तियाज अली चर्चा में हैं। आइए, इम्तियाज अली और प्रीति अली की रियल लव स्टोरी पढ़ते हैं।
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भारत

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Ravi Gupta

Jun 28, 2026

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Imtiaz Ali and Preety ali | फाइल फोटो | Credit- Instagram/Imtiaz Ali

Imtiaz Ali Real Love Story:'मैं वापस आऊंगा' फिल्म की लव स्टोरी से सबको रुलाने वाले इम्तियाज अली की रियल लाइफ प्रेम कहानी भी इमोशनल कर देने वाली है। 1995 में जमशेदपुर में इम्तियाज और प्रीति अली ने लव मैरिज की थी। आइए जानते हैं कि इसके बाद भी इन दोनों की प्रेम कहानी कैसे अधूरी रह गई।

इनकी यह कहानी रिलेशनशिप को लेकर हमें कुछ बेहद खास बातें सिखाती है।

Imtiaz Ali and Preety Ali | जमशेदपुर में हुई थी मुलाकात

इम्तियाज और प्रीति की मुलाकात जमशेदपुर में हुई थी। उस वक्त दोनों युवा थे। मुलाकात के बाद साल 1995 में दोनों ने वहीं शादी कर ली। इम्तियाज ने अपनी पहली फीचर फिल्म के निर्देशन से एक साल पहले यह शादी की थी। कहा जाता है कि मुंबई में अपने पैर जमाने और टेलीविजन से फीचर फिल्मों तक के संघर्ष भरे सफर में प्रीति हमेशा उनके साथ एक मजबूत सहारे की तरह खड़ी रहीं।

Imtiaz Ali Break up | 17 साल बाद टूटा रिश्ता

लेकिन, 17 साल की लंबी शादी के बाद साल 2012 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग रहने का फैसला किया। इस अलगाव के फैसले ने दोनों की कहानी को अधूरा कर दिया। हालांकि, दोनों ने अपनी बेटी इदा अली की परवरिश के लिए हमेशा एक दोस्ताना रिश्ता बनाए रखा।

कहानी में सबसे खूबसूरत मोड़ साल 2020 के कोरोना लॉकडाउन के दौरान आया। इस मुश्किल वक्त में यह परिवार एक ही छत के नीचे साथ रहने लगा। इस साथ ने इम्तियाज और प्रीति को अपने रिश्ते को फिर से समझने का मौका दिया। करीब एक दशक तक अलग रहने के बाद, दोनों ने अपने गिले-शिकवे मिटाए और फिर से एक हो गए।

इम्तियाज और प्रीति की लव स्टोरी हमें क्या सिखाती है?

  1. रिश्तों में परिपक्वता और सम्मान

अलग होने के बाद भी इम्तियाज और प्रीति ने एक-दूसरे का सम्मान किया। उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते का तमाशा नहीं बनने दिया, जैसा कि कई फिल्मी हस्तियां करती हैं। यही बात आपके रिश्ते को भविष्य के लिए सुरक्षित रखती है।

  1. बेहतर को-पेरेंटिंग

तलाक या अलगाव के दर्द का असर बच्चों पर सबसे ज्यादा होता है। पर, पति-पत्नी के रूप में अलग होने के बावजूद, उन्होंने माता-पिता के रूप में अपनी बेटी इदा के लिए हमेशा साथ मिलकर काम किया और उसे एक अच्छा माहौल दिया।

  1. प्यार में सेकेंड चांस

इम्तियाज की फिल्में हमें सिखाती हैं कि प्यार में दूसरा मौका मिल सकता है, और उनकी खुद की जिंदगी ने भी इसे सच साबित कर दिया। कभी-कभी दूरियां ही हमें अहसास कराती हैं कि हम एक-दूसरे के लिए कितने अहम हैं।

  1. मुश्किल वक्त में अपनों का साथ

लॉकडाउन जैसी विकट परिस्थिति ने उन्हें वापस मिला दिया। यह सिखाता है कि अगर बुनियाद में प्यार और सम्मान हो, तो वक्त के साथ रिश्ते फिर से अपनी राह खोज लेते हैं।

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Published on:

28 Jun 2026 11:53 am

Hindi News / Lifestyle News / इम्तियाज अली की Real Love Story: प्यार, शादी और ब्रेकअप; इनकी प्रेम कहानी की 4 बातें सिखाती हैं रिश्तों की अहमियत

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