Almirah Decoration Ideas: पुरानी लोहे की अलमारी को दें नया लुक, यहां से लें 3 शानदार मेकओवर इंस्पिरेशन

अगर आपकी लोहे की अलमारी पुरानी दिखने लगी है, तो उसे नया लुक देने के लिए सबसे पहले रेगमाल की मदद से उसकी पूरी सतह को साफ करके स्मूथ कर लें। इसके बाद अपनी पसंद के रंग का एक बेस कोट पेंट करें। अब अलमारी के हैंडल वाले हिस्से को पेपर टेप से कवर करके स्प्रे पेंट की मदद से सिर्फ हैंडल को रंग दें, ताकि रंग दरवाजे पर न लगे। इसके बाद एक जैसे चार फोटो फ्रेम लें और उनमें अपनी पसंद की तस्वीरें या प्रिंट लगाएं।