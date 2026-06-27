27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

DIY Fashion Ideas: पुराने दुपट्टे को दें नया लुक, बनाएं ट्रेंडी क्रॉप, केप और डिजाइनर टॉप

Old Dupatta Reuse Ideas: अगर आप एक ही दुपट्टे को इस्तेमाल करके बोर हो गई हैं, तो उसे फेंकने या अलमारी में रख छोड़ने की बजाय उससे ट्रेंडी क्रॉप, केप या मार्डन टॉप बना सकती हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jun 27, 2026

Dupatta Crop Top Tutorial, Ethnic Cape Top Design

Dupatta Reuse करने के लिए 3 आइडिया-image credit instagram-nuupursharma-youtube/@CostumeTales/@Magic_pill

DIY Dupatta Top Designs: अगर आपके पास कुछ पुराने या कम इस्तेमाल होने वाले दुपट्टे रखे हैं, तो उन्हें अलमारी में रखने की बजाय स्टाइलिश टॉप्स में बदला जा सकता है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी और कुछ आसान स्टेप्स की मदद से आप बिना ज्यादा खर्च किए ट्रेंडी और यूनिक आउटफिट तैयार कर सकती हैं। यहां हम आपको दुपट्टे से बनने वाले तीन आसान DIY टॉप्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप मिनटों में घर पर तैयार कर सकती हैं। आइए जानते हैं-

5 मिनट में बनाएं स्टाइलिश DIY दुपट्टा क्रॉप टॉप

अगर आपके पास कोई बड़ा दुपट्टा पड़ा है, तो उसे बहुत आसानी से एक ट्रेंडी क्रॉप टॉप में बदला जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले दुपट्टे को लंबाई में आधा मोड़ लें और फिर चौड़ाई में भी आधा मोड़ लें। अब जिस कोने पर सभी फोल्ड मिल रहे हैं, वहां अपनी पसंद के हिसाब से गले का आकार मार्क करें और कैंची से काट लें। गला जितना डीप या चौड़ा चाहिए, उसी हिसाब से कट रखें। इसके बाद कटे हुए गले के किनारों को हाथ से या सिलाई मशीन से हल्का सा सिल दें, ताकि फिनिशिंग अच्छी लगे। अब दुपट्टे को खोल लें। गले वाला हिस्सा बीच में आ जाएगा और आपका क्रॉप टॉप तैयार हो जाएगा। आप इसे जींस, ट्राउजर, स्कर्ट या शॉर्ट्स के साथ आसानी से स्टाइल कर सकती हैं।

एथनिक दुपट्टा केप टॉप

एथनिक दुपट्टा केप टॉप बनाने के लिए सबसे पहले दुपट्टे को लंबाई में आधा मोड़ें और फिर चौड़ाई में भी आधा मोड़ लें। इसके बाद फोल्ड वाले कोने पर अपनी चार उंगलियां रखकर गले का नाप लें और मार्किंग करें। अब उस मार्किंग से तिरछी लाइन बनाते हुए गले के शेप में काट लें। गला का डिजाइन कटने के बाद गले से नीचे अपनी हथेली के बराबर नाप लेकर स्लीव की मार्किंग करें। फिर निशान के अनुसार स्लीव का शेप बनाते हुए कपड़ा काट करें। सभी कटिंग पूरी होने के बाद गले और स्लीव के किनारों को सिलकर फिनिशिंग दें। इसके बाद दुपट्टे को खोल लें। आप इसे ट्रेडिशनल या इंडो-वेस्टर्न आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

बिना सिलाई-कटाई किए डिजाइनर टॉप

एक दुपट्टा लेकर उसे प्लेट्स की तरह फोल्ड कर लें और गले पर पीछे से आगे की तरफ रखते हुए दोनों तरफ बराबर कर लें। इसके बाद ऐसी चूड़ी या कंगन लें जो आसानी से टूटे नहीं। अब दुपट्टे के दोनों हिस्सों को चूड़ी या कंगन में निकालें। फिर दोनों सिरों को पीछे ले जाकर अच्छी तरह बांध लें। लीजिए, बिना सिलाई और दुपट्टे की कटाई किए आपका DIY डिजाइनर टॉप तैयार है।

Plywood Craft Ideas: घर के रिनोवेशन में बची प्लाई को फेंकें नहीं: बनाएं Key Holder, कोस्टर जैसी डेकोर की चीजें

ये भी पढ़ें
Best Plywood Craft Projects, Eco Friendly Furniture Hacks

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Jun 2026 10:09 am

Hindi News / Lifestyle News / DIY Fashion Ideas: पुराने दुपट्टे को दें नया लुक, बनाएं ट्रेंडी क्रॉप, केप और डिजाइनर टॉप

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

White Shoes Cleaning Tips: सफेद जूतों को साफ करने के लिए अपनाएं ये 2 टिप्स, और नया जैसा बनाए रखने के लिए फॉलो करें 5 तरीके

White Shoes Care In Rainy Season, Sneakers Ko Naya Kaise Rakhen
लाइफस्टाइल

BMI Linked to 19 Cancer : मोटापे से 19 कैंसर का खतरा, चार हैं नए, जून 2026 के शोध में वैज्ञानिकों ने किया खुलासा

BMI Linked to cancer, BMI Linked to 19 Cancer, BMI Linked to four new type cancer,
स्वास्थ्य

Charu Asopa के 5 Saree Look: फ्लोरल प्रिंट, वजन में हल्के… मॉनसून सीजन के लिए ट्राइ करें ये साड़ियां

Charu Asopa Festive Saree Look 2025, Charu Asopa Wedding Season Saree Ideas
लाइफस्टाइल

Soup Recipes: बारिश के मौसम में बनाएं ये 3 टेस्टी सूप, रणवीर बरार, संज्योत कीर और भूपी ने शेयर की रेसिपी 

Healthy Soup Recipes, Easy Soup Recipes
लाइफस्टाइल

Clove Sleep Trick: मुंह में लौंग लेकर सोने का ट्रेंड, क्या यह तरीका सही है? डॉक्टर और शोध के हिसाब से समझिए

Clove Sleep Trick Fact Check, Doctors and Medical Journals explain Clove Sleep Trick, laung muh me rakhne se kya hota hai,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.