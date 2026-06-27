DIY Fashion Ideas: पुराने दुपट्टे को दें नया लुक, बनाएं ट्रेंडी क्रॉप, केप और डिजाइनर टॉप

अगर आपके पास कोई बड़ा दुपट्टा पड़ा है, तो उसे बहुत आसानी से एक ट्रेंडी क्रॉप टॉप में बदला जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले दुपट्टे को लंबाई में आधा मोड़ लें और फिर चौड़ाई में भी आधा मोड़ लें। अब जिस कोने पर सभी फोल्ड मिल रहे हैं, वहां अपनी पसंद के हिसाब से गले का आकार मार्क करें और कैंची से काट लें। गला जितना डीप या चौड़ा चाहिए, उसी हिसाब से कट रखें। इसके बाद कटे हुए गले के किनारों को हाथ से या सिलाई मशीन से हल्का सा सिल दें, ताकि फिनिशिंग अच्छी लगे। अब दुपट्टे को खोल लें। गले वाला हिस्सा बीच में आ जाएगा और आपका क्रॉप टॉप तैयार हो जाएगा। आप इसे जींस, ट्राउजर, स्कर्ट या शॉर्ट्स के साथ आसानी से स्टाइल कर सकती हैं।