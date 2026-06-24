घर बनवाने के बाद कटे-छंटे मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल्स को न फेंकें, इन 10 तरीकों से घर को दें मॉडर्न मेकओवर

10 Creative Home Decor Ideas With Waste: घर बनवाते समय अक्सर काफी सारा मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल्स के टुकड़ों के साथ ही कुछ खड़े पीस भी बच जाते हैं। ज्यादातर लोग इसे कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाकर इन बेकार चीजों से बेहतरीन डिजाइनर और इस्तेमाल करने लायक चीजें बना सकते हैं। आज के इस लेख में हम ऐसी 10 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं।