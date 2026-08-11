11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1158 नशा तस्कर गिरफ्तार, बीकानेर रेंज में सबसे बड़ा एक्शन

राजस्थान में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस के विशेष अभियान का बड़ा असर सामने आया है। महज 20 दिनों में 1,158 तस्कर गिरफ्तार किए गए और 9,750 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त हुए। बीकानेर रेंज 273 गिरफ्तारियों के साथ कार्रवाई में सबसे आगे रही।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Aug 11, 2026

Drug Action

सड़क पर जांच करती पुलिस (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान को नशामुक्त बनाने के लिए प्रदेशभर में चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 20 जुलाई से शुरू हुए एक महीने के अभियान के शुरुआती 20 दिनों में ही पुलिस ने 848 एनडीपीएस प्रकरण दर्ज कर 1158 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अलग-अलग तरह के 9,750 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। अभियान 20 अगस्त तक जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा-निर्देश और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में चल रहे अभियान में बीकानेर रेंज सबसे आगे रही। यहां पुलिस ने 206 एनडीपीएस मामले दर्ज करते हुए 273 तस्करों को गिरफ्तार किया। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ यह प्रदेश की सभी रेंज में सबसे बड़ी कार्रवाई रही।

अजमेर रेंज से 144 तस्कर गिरफ्तार

अजमेर रेंज में 92 मामलों में 144, कोटा रेंज में 86 मामलों में 125, जोधपुर रेंज में 80 मामलों में 118, जयपुर रेंज में 96 मामलों में 117 और उदयपुर रेंज में 111 मामलों में 185 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भरतपुर रेंज में 56 मामलों में 73, जयपुर आयुक्तालय में 92 मामलों में 91 और जोधपुर आयुक्तालय में 29 मामलों में 32 आरोपी पकड़े गए।

बड़े तस्करों और सप्लाई नेटवर्क पर नजर

पुलिस का फोकस सिर्फ छोटे तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। अभियान में खासतौर पर व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले बड़े तस्करों और उनके नेटवर्क पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मादक पदार्थों के स्रोत और सप्लाई चेन का पता लगाकर पूरे नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में भी काम कर रही है। अभियान के दौरान डोडा पोस्त, डोडा चूरा, अफीम, गांजा, स्मैक, एमडीएमए और हेरोइन सहित विभिन्न मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं।

यह वीडियो भी देखें :

हार्डकोर अपराधियों पर भी शिकंजा

विशेष अभियान के तहत 2,067 हार्डकोर अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ 2,085 कार्रवाई की गई। इनमें से अब तक 1,624 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अवैध हथियारों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए 319 मामले दर्ज कर 396 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

साइबर ठगी की रकम भी कराई होल्ड

पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई में 624 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 8.24 करोड़ रुपये से अधिक की राशि होल्ड कराई गई, जबकि 2.91 करोड़ रुपये से अधिक रकम पीड़ितों को वापस दिलाई गई। अवैध खनन के खिलाफ भी 650 मामलों में कार्रवाई की गई।

नाकाबंदी और महिला सुरक्षा पर भी जोर

अभियान के दौरान 9,663 स्थानों पर नाकाबंदी कर 7.04 लाख से अधिक वाहनों की जांच की गई। यातायात नियमों के उल्लंघन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2.32 लाख से अधिक कार्रवाई हुई। महिला सुरक्षा से जुड़े 2,835 मामलों में कार्रवाई के साथ 7,545 स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस ने 1,060 सीएलजी बैठकों के जरिए आमजन से संवाद भी किया।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि संगठित अपराध, नशा तस्करी, साइबर अपराध और महिला अपराध के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस का उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय और आमजन में सुरक्षा का विश्वास मजबूत करना है।

Rajasthan : वाणिज्यिक कर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 137 फर्मों की जांच में 106 मिली फर्जी

ये भी पढ़ें
rajasthan commercial tax department action 137 firm investigation 106 fake

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2026 08:41 pm

Published on:

11 Aug 2026 08:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1158 नशा तस्कर गिरफ्तार, बीकानेर रेंज में सबसे बड़ा एक्शन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

MMDR Amendment Bill : ‘राजस्थान की खनिज संपदा पर केंद्र कर लेगा कब्जा…’, अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को किया अलर्ट

MMDR Amendment Bill Ashok Gehlot alerts Bhajanlal government mineral
जयपुर

पीओके में जारी दमन पर ‘चुप्पी’ हैरान करने वाली

pok
ओपिनियन

संपादकीय: पौधे लगाने से ज्यादा जीवित रखने की फिक्र जरूरी

greenry
ओपिनियन

Rajasthan : वाणिज्यिक कर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 137 फर्मों की जांच में 106 मिली फर्जी

rajasthan commercial tax department action 137 firm investigation 106 fake
जयपुर

Rajasthan Rain Update : दक्षिण-पूर्वी व पूर्वी राजस्थान में आगामी 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, सुनैल में 300 MM हुई

meteorological department prediction next 48 hour rajasthan heavy rain alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.