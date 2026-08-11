राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1158 नशा तस्कर गिरफ्तार, बीकानेर रेंज में सबसे बड़ा एक्शन

पुलिस का फोकस सिर्फ छोटे तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। अभियान में खासतौर पर व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले बड़े तस्करों और उनके नेटवर्क पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मादक पदार्थों के स्रोत और सप्लाई चेन का पता लगाकर पूरे नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में भी काम कर रही है। अभियान के दौरान डोडा पोस्त, डोडा चूरा, अफीम, गांजा, स्मैक, एमडीएमए और हेरोइन सहित विभिन्न मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं।