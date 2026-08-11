MMDR Amendment Bill : ‘राजस्थान की खनिज संपदा पर केंद्र कर लेगा कब्जा…’, अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को किया अलर्ट

MMDR Amendment Bill : केंद्र सरकार राज्यों की खानों व खनिज संपन्न जमीनों पर अपना नियामक नियंत्रण बढ़ाने जा रही है। सरकार ने खनिज संपदा वाले राज्यों के लिए संसद में संशोधित कानून का प्रस्ताव किया है, जिससे राज्यों की खनिज राजस्व जुटाने और खनिज संसाधनों पर वित्तीय अधिकार की मौजूदा तस्वीर बदल जाएगी। इसकी चाबी केंद्र सरकार के पास होगी। इस MMDR Amendment Bill का विरोध करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान की भजनलाल सरकार को सतर्क किया है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार को इस पर तुरंत आवाज उठानी चाहिए, वरना यह चुप्पी राजस्थान के खनिज राजस्व और रोजगार दोनों के साथ विश्वासघात मानी जाएगी।