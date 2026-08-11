11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

MMDR Amendment Bill : ‘राजस्थान की खनिज संपदा पर केंद्र कर लेगा कब्जा…’, अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को किया अलर्ट

MMDR Amendment Bill : MMDR संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत ने अलर्ट किया कि राजस्थान सरकार चुप्पी तोड़े नहीं तो राज्य की खनिज संपदा पर केंद्र का कब्जा हो जाएगा।
3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 11, 2026

MMDR Amendment Bill Ashok Gehlot alerts Bhajanlal government mineral

MMDR Amendment Bill : अशोक गहलोत। फाइल फोटो पत्रिका

MMDR Amendment Bill : केंद्र सरकार राज्यों की खानों व खनिज संपन्न जमीनों पर अपना नियामक नियंत्रण बढ़ाने जा रही है। सरकार ने खनिज संपदा वाले राज्यों के लिए संसद में संशोधित कानून का प्रस्ताव किया है, जिससे राज्यों की खनिज राजस्व जुटाने और खनिज संसाधनों पर वित्तीय अधिकार की मौजूदा तस्वीर बदल जाएगी। इसकी चाबी केंद्र सरकार के पास होगी। इस MMDR Amendment Bill का विरोध करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान की भजनलाल सरकार को सतर्क किया है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार को इस पर तुरंत आवाज उठानी चाहिए, वरना यह चुप्पी राजस्थान के खनिज राजस्व और रोजगार दोनों के साथ विश्वासघात मानी जाएगी।

अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि केंद्र की भाजपा सरकार अब राज्यों की खनिज संपदा पर भी सीधा डाका डालने जा रही है। MMDR संशोधन बिल के जरिए खनिज जमीनों पर टैक्स, रॉयल्टी, सेस लगाने की चाबी अब राज्यों के हाथ से छीनकर केंद्र अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है। राजस्थान, जहां 34,445 खदानें हैं, 10,394 करोड़ रुपए राजस्व और 30 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, उसकी आर्थिक स्वायत्तता पर यह सीधा हमला है।

अशोक गहलोत ने लिखा कि सबसे शर्मनाक प्रावधान यह है कि नई धारा 9डी के जरिए राज्यों का पुराना बकाया टैक्स भी अब वसूल नहीं हो पाएगा, यानी राज्यों का हक का पैसा भी हड़प लिया जाएगा।

अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि "समान टैक्स ढांचे" का यह ढोंग नया नहीं है। इसी तर्क के सहारे पहले जीएसटी लागू कर राज्यों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था, और जिस अनुपात में मुआवजा मिलना चाहिए था, वह भी पूरा नहीं मिला। अब खनिज राजस्व पर भी वही खेल दोहराया जा रहा है। यह कोई प्रशासनिक सुधार नहीं, राज्यों को हर मोर्चे पर केंद्र के आगे झुकाकर पूरी तरह निर्भर बनाने की सुनियोजित रणनीति है। अशोक गहलोत ने लिखा कि राजस्थान की भाजपा सरकार को इस पर तुरंत आवाज उठानी चाहिए, वरना यह चुप्पी राजस्थान के खनिज राजस्व और रोजगार दोनों के साथ विश्वासघात मानी जाएगी।

सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया एमएमडीआर

खान मंत्री जी.किशन रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा में माइंस एंड मिनरल्स (डवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल (एमएमडीआर) पेश किया है। जिसके तहत खनिज अधिकारों या खनिज वाली जमीन पर टैक्स, रॉयल्टी, सेस या अन्य लेवी मनमाने तरीके से नहीं लगा सकेंगी। ऐसे करों पर केंद्र सरकार शर्तें और प्रतिबंध तय कर सकेगी।

खास बात यह है कि पहली बार सामान्य खनिज वाली जमीन को लेकर भी बड़ा कानूनी बदलाव किया जा रहा है। यदि किसी जमीन में तय मात्रा में खनिज है, तो उसके इस्तेमाल और नियमन में केंद्र सरकार की भूमिका बढ़ जाएगी। मौजूदा कानून में केंद्र का नियंत्रण मुख्यतः खदानों और खनिजों के विकास तक ही है। नए बिल में इसका दायरा खनिज वाली जमीन तक बढ़ा दिया गया है।

राज्यों का पुराना बकाया नहीं मिलेगा

बिल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा केवल भविष्य के टैक्स पर रोक नहीं है। प्रस्तावित नई धारा 9 डी के मुताबिक यदि किसी राज्य सरकार ने संशोधित प्रावधान लागू होने से पहले खनिज अधिकारों या खनिज वाली जमीन पर ऐसा टैक्स, सेस या अन्य लेवी लगाया है, लेकिन वह राशि जमा नहीं कराई गई तो उसे अवैध माना जाएगा यानी इसे जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। जो राशि पहले ही जमा या वसूल हो चुकी है, उसे वापस करने की देनदारी नहीं होगी।

Nagaur : डांगावास कांड में सभी 40 आरोपी बरी, सचिन पायलट ने उठाया गंभीर सवाल, कहा- सच सामने नहीं आया

ये भी पढ़ें
Nagaur Dangawas case Sachin Pilot raised question say truth not come out

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2026 08:15 pm

Published on:

11 Aug 2026 08:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / MMDR Amendment Bill : ‘राजस्थान की खनिज संपदा पर केंद्र कर लेगा कब्जा…’, अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को किया अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1158 नशा तस्कर गिरफ्तार, बीकानेर रेंज में सबसे बड़ा एक्शन

Drug Action
जयपुर

पीओके में जारी दमन पर ‘चुप्पी’ हैरान करने वाली

pok
ओपिनियन

संपादकीय: पौधे लगाने से ज्यादा जीवित रखने की फिक्र जरूरी

greenry
ओपिनियन

Rajasthan : वाणिज्यिक कर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 137 फर्मों की जांच में 106 मिली फर्जी

rajasthan commercial tax department action 137 firm investigation 106 fake
जयपुर

Rajasthan Rain Update : दक्षिण-पूर्वी व पूर्वी राजस्थान में आगामी 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, सुनैल में 300 MM हुई

meteorological department prediction next 48 hour rajasthan heavy rain alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.