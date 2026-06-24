Plywood Craft Ideas: घर के रिनोवेशन में बची प्लाई को फेंकें नहीं: बनाएं Key Holder, कोस्टर जैसी डेकोर की चीजें

DIY Plywood Home Decor: घर का रेनोवेशन या फर्नीचर बनवाते समय अक्सर प्लाईवुड (Plywood) के कुछ बड़े तो कुछ छोटे-मोटे टुकड़े बच जाते हैं। जिन्हें अक्सर लोग कबाड़ समझकर फेंक देते हैं या ठंड में आग जलाने के लिए इन्हें किसी कोने में रख देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आप इन 'वेस्ट' टुकड़ों से खुद या कारपेंटर को ही कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर घर को स्टाइलिश और लग्जरी लुक दे सकते हैं। आज की स्टोरी में प्लाई के टुकड़ों से बनने वाली 7 शानदार होम डेकोर आइडियाज शेयर कर रहे हैं, जिनसे आईडिया लेकर आप ये चीजें बनवा सकते हैं।