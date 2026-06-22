राजस्थान में प्री-मानसून की गतिविधियां तेज, झमाझम बारिश और 60 किमी की रफ्तार से आंधी का अलर्ट

Rajasthan Weather Update : जयपुर। राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियां तेज होने लगी हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन, झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 24 घंटों के लिए बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज आंधी, मेघगर्जन और मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।