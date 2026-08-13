9 राज्यों से होकर गुजरती है ये ट्रेन, सफर में कहीं बैकवॉटर, कहीं रेगिस्तान, तो कहीं पहाड़ों के दिखते हैं खूबसूरत नजारे

Kochuveli To Yog Nagari Rishikesh Train: अगर आपको ट्रेवलिंग का शौक है और आप एक ही ट्रेन में सफर करते हुए खिड़की से भारत के अलग-अलग राज्यों को देखना चाहते हैं, तो आप ट्रेन नंबर 22659 का टिकट बुक कर सकते हैं। यह ट्रेन केरल के कोचुवेली से शुरू होकर करीब 3,411 किलोमीटर का सफर तय करते हुए उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश तक पहुंचती है। इस लंबे सफर की खास बात यह है कि रास्ते में सिर्फ स्टेशन नहीं बदलते, बल्कि बाहर दिखने वाला पूरा नजारा भी बदलता जाता है। कहीं बैकवॉटर और हरियाली नजर आती है, कहीं समुद्र के करीब का इलाका, तो कहीं सूखी जमीन और आखिर में हरियाली से भरे पहाड़ देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं इस ट्रेन के बारे में कि यह रास्ते में किन-किन राज्यों से गुजरती है और हर हिस्से में क्या खास देखने को मिलता है।