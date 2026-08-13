Cleaning Tips: टीवी स्क्रीन को बेबी वाइप्स, वेट वाइप्स और क्लीनिंग लिक्विड से न करें साफ, खराब हो सकती है कोटिंग

टीवी स्क्रीन को साफ करने के लिए क्लीनिंग लिक्विड या साबुन वाला पानी सीधे स्क्रीन पर स्प्रे नहीं करना चाहिए। लिक्विड स्क्रीन के किनारों के जरिए टीवी के अंदर पहुंच सकता है और इससे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को नुकसान होने का खतरा रहता है। इसके अलावा घर की खिड़की या शीशा साफ करने वाले क्लीनर का भी टीवी स्क्रीन साफ करने के लिए इस्तेमाल न करें। क्लीनर में अमोनिया, अल्कोहल या दूसरे तेज केमिकल हो सकते हैं, जो टीवी की प्रोटेक्टिव कोटिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बजाय आप स्क्रीन के जिद्दी दाग को डिश सोप को डिस्टिल्ड वॉटर में मिलाकर साफ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि पानी में साबुन की मात्रा बहुत कम हो।