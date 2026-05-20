Liver Fibrosis Causes: ड्राई क्लीनिंग और घर में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स भी खराब कर सकते हैं Liver! डॉक्टर ने दी Warning

Liver Disease Warning Signs: आमतौर पर लोग मानते हैं कि लिवर की बीमारी सिर्फ शराब पीने, ज्यादा तला-भुना खाने या मोटापे की वजह से होती है। लेकिन अब डॉक्टरों ने एक नए खतरे को लेकर चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले कुछ केमिकल्स भी धीरे-धीरे लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें ड्राई क्लीन कपड़े, कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले केमिकल शामिल हैं।