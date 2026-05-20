Autism Risk : गर्भावस्था में डिप्रेशन की दवा लेने से बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है? गायनेकोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक से जानिए

लेकिन जब वैज्ञानिकों ने मां की मानसिक स्थिति, पारिवारिक इतिहास और जेनेटिक कारणों जैसे फैक्टर्स को शामिल किया, तो यह खतरा लगभग खत्म हो गया। यानी रिसर्च में दवा और ऑटिज्म के बीच कोई मजबूत या साफ संबंध नहीं मिला। रिसर्चर्स का कहना है कि कई बार मां का डिप्रेशन, पारिवारिक मानसिक स्वास्थ्य और जेनेटिक कारण भी बच्चे के न्यूरोडेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए केवल दवा को जिम्मेदार मानना सही नहीं होगा।