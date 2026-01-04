गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा एफसीएम इंजेक्शन

पीएमओ डॉ. विनोद योगी ने बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21) के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रजनन आयु (15-49 वर्ष) की करीब 52.2 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से प्रभावित है। एनीमिया के कारण गर्भवती महिलाओं में थकान, सांस फूलना, छाती में दर्द, अनियमित हृदय गति, सिरदर्द और पैरों में बायटे आने जैसे लक्षण दिखाई देते है। एनीमिया की वजह से गर्भपात, समय से पूर्व प्रसव, बच्चे का कम वजन और प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण की संभावना बनी रहती है।