Rajasthan Nikay Chunav : निकाय चुनाव में देरी का मामला फिर पहुंचेगा राजस्थान हाईकोर्ट, अवमानना की चेतावनी

Rajasthan Nikay Chunav : राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव में देरी का मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचने वाला है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने हाईकोर्ट के 15 अप्रेल तक चुनाव कराने के आदेश की पालना नहीं होने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह, आयोग सचिव राजेश वर्मा, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन व निदेशक जुकैर प्रतीक चंद्रशेखर को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी दी है।