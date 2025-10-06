राजस्थान में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाली दवाओं पर लगेगा चेतावनी का लेबल, केंद्र ने फैसले को सराहा

1- राजस्थान में आशा, एएनएम एवं सीएचओ के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे लांच किया, आमजन को विभिन्न बीमारियों से बचाव एवं दवाओं के उपयोग को लेकर किया जा रहा जागरूक।

2- यह सर्वे ऐसे मरीजों की प​हचान करेगा, जिन्हें कफ, कोल्ड और बुखर के लक्षण हैं।

3- आमजन को आईईसी गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि वे किसी भी तरह की बीमारी के मामले में घर पर रखी किसी दवा का उपयोग नहीं करें।

4- नजदीकी चिकित्सा संस्थान जाकर चिकित्सक से परामर्श लें एवं चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही दवाओं का सेवन करें।

5- विशेषरूप से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को बिना चिकित्सक के परामर्श के कोई दवा नहीं दें।

6- घर में रखी दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें।